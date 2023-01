PSG-Reims: Paris déçoit encore et laisse filer une occasion en or en tête du classement

Le PSG a été tenu en échec par le Stade de Reims, ce dimanche, lors de la 20e journée de Ligue 1 (1-1). Au terme d’un match disputé, marqué par l’exclusion de Marco Verratti en seconde période, Paris a concédé le nul à la dernière seconde et rate l’occasion de creuser l’écart en tête du classement.

Une sortie décevante. Une de plus. Le PSG a été tenu en échec par le Stade de Reims, ce dimanche au Parc des Princes, lors de la 20e journée de Ligue 1 (1-1). Et comme depuis le début de l’année, le club de la capitale a affiché un visage timoré dans son jardin. Face à une équipe solide et entreprenante, les Parisiens, organisés en 4-4-2, ont longtemps cru assurer l’essentiel grâce à un but de Neymar au retour des vestiaires.

Avec pas mal de réussite, le n°10 brésilien a hérité du ballon dans la surface, avant de tromper Yehvann Diouf en réalisant une feinte de frappe plein de sang-froid (51e). Son 17e but en 25 apparitions sous le maillot rouge et bleu cette saison (toutes compétitions confondues).

Balogun a climatisé le Parc

Mais les visiteurs n’ont rien lâché et sont parvenus à arracher l’égalisation à la dernière seconde. Après une tête en retrait mal dosée du jeune Warren Zaïre-Emery, Folarin Balogun a crocheté Gianluigi Donnarumma avant de faire trembler les filets (90e+6). De quoi rendre fou de rage Marquinhos. Au final, ce résultat semble assez logique tant les Rémois se sont créés des occasions. En première période, ils ont d’ailleurs frappé neuf fois alors que Paris n’a tenté qu’un seul tir (non cadré).

Sans un Gianluigi Donnarrumma vigilant (malgré une relance totalement manquée dès la première minute), les champions de France auraient pu se faire punir bien plus tôt par l’équipe de Will Still, qui restait sur six matchs sans défaite (toutes compétitions confondues).

Verratti exclu un quart d’heure après son entrée en jeu

Marco Verratti, lancé dès la mi-temps à la place d’un Vitinha décevant, a un peu reboosté le PSG par sa vista et ses passes vers l’avant. Mais son apport n’a duré qu’un petit quart d’heure. Le temps pour le milieu de terrain italien de se faire exclure pour un tacle dangereux sur Junya Ito (59e). Après avoir été invité par le VAR à revoir les images, Ruddy Buquet a logiquement sorti le rouge.

Au terme de cette nouvelle soirée poussive, le PSG conserve la tête de la L1 mais manque une occasion en or de creuser l’écart sur ses principaux rivaux. Lens est toujours à 3 points derrière, l’OM à 5 points. En embuscade.

Quatre matchs en deux semaines avant le Bayern

Pas de quoi rassurer Christophe Galtier à deux semaines et demi du 8e de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (le 14 février sur RMC Sport 1). Entre-temps, les coéquipiers de Kylian Mbappé, très discret contre Reims, disputeront quatre rencontres en deux semaines. Un marathon qui débutera ce mercredi par un déplacement à Montpellier lors de la 21e journée de L1 (21h). Les Rémois, 11es du classement, recevront Lorient en début de soirée (19h).