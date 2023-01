PSG: "Il va falloir se secouer", Galtier affiche son agacement et dénonce "une crise de suffisance"

Christophe Galtier est apparu remonté après le match nul du PSG face au Stade de Reims (1-1), ce dimanche, lors de la 20e journée de Ligue 1 (1-1). Le coach parisien n’est pas satisfait par les récentes prestations de ses joueurs. Et il l’a fait savoir.

La mine sombre et la mâchoire serrée. Christophe Galtier n’a pas caché son mécontentement après le match nul du PSG face au Stade de Reims, ce dimanche, lors de la 20e journée de Ligue 1 (1-1). Au terme d’une prestation à nouveau décevante, les champions de France ont concédé l’égalisation à la dernière seconde, après avoir évolué à dix durant plus d’une demi-heure en raison de l’exclusion de Marco Verratti. De quoi agacer leur entraîneur, qui a appelé ses joueurs à élever leur niveau à deux semaines et demi du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (le 14 février sur RMC Sport 1).

"Je ne pense pas qu’il y ait une forme de crise de confiance. Peut-être une crise de suffisance, a lâché Galtier. Toute l’exigence que nous avions lors de la première partie de saison, ça s’est déréglé, pour différentes raisons. Et on a du mal à redémarrer sur cette fameuse exigence, sur le fait de pouvoir jouer en équipe quand on a le ballon mais aussi quand on ne l’a pas. Il y avait des choses très intéressantes lors de la première partie de saison, même si tout n’était pas parfait. Actuellement, on n’arrive pas à retrouver cela. Évidemment, c’est mon travail. Je compte aussi sur mes joueurs. J’ai des joueurs de haut niveau, qui sont aussi des compétiteurs et qui ne peuvent pas accepter d’être à ce niveau-là depuis le début de 2023."

"Beaucoup trop de joueurs ne sont pas à leur niveau"

"Quand on est entraîneur, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats-là, de ces prestations, à la fois collectives mais aussi individuelles, a poursuivi le coach du club de la capitale. Évidemment qu’il y aura des décisions à prendre. J’échange tous les jours avec mes joueurs. Cette semaine, ils ont bien travaillé, tous ensemble. Ça ne s’est pas vu sur le terrain, notamment lors de la première période. Il y a aura des décisions à prendre pour qu’on recréer aussi de la concurrence. Parc qu’on est tombés dans une zone de confort de laquelle on a du mal à sortir. Il va falloir se secouer!"

Quelques minutes plus tôt, Christophe Galtier avait déjà haussé le ton sur Prime Vidéo: "On va continuer à travailler mais aussi parler. Il y a les performances des uns et des autres. Je suis le responsable de ces contre-performances mais il y a aussi les performances individuelles. En ce moment, beaucoup trop de joueurs ne sont pas à leur niveau. Est-ce qu'on se laisse aller? Depuis la Coupe du monde, on ne peut pas être satisfaits. Il y aura des décisions à prendre pour trouver une équipe beaucoup plus solide et qui ressemble à une équipe de haut niveau".