Mercato: le PSG voudrait garder Navas et Ramos cet été

Même s'ils restent sur une saison compliquée, Keylor Navas et Sergio Ramos ne font pas partie des indésirables au sein du PSG. D'après Le Parisien, le champion de France compte sur eux et n'a pas prévu de s'en séparer.

Ils ont connu tous les deux une saison compliquée sur un plan personnel. La faute à une concurrence nouvelle pour l’un, à cause des blessures pour l’autre. Le PSG ne compte pas pour autant les laisser partir cet été. Selon les informations du Parisien, le champion de France entend conserver Keylor Navas (35 ans) et Sergio Ramos (36 ans). Leur expérience au sein d’un groupe qui pourrait connaître plusieurs changements sous l’impulsion de Luis Campos, bien parti pour remplacer Leonardo comme directeur sportif, jouerait aujourd'hui en leur faveur.

Comme l’expliquait RMC Sport dès le mois d’avril, Ramos se veut revanchard. Recruté libre il y a un an pour être l’un des tauliers de cette équipe, après avoir tout gagné avec le Real Madrid, l’Espagnol a largement déçu. Ses nombreux pépins physiques ne lui ont pas permis de répondre aux attentes et il a bouclé la saison avec seulement 13 matchs disputés toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’en 2023, il veut rester à Paris et prouver qu’il peut encore retrouver son meilleur niveau. Son leadership et ses conseils sont aussi appréciés par le staff et le vestiaire.

Navas acceptera-t-il son statut?

"J’aimerais jouer encore entre quatre et cinq ans au plus haut niveau, puis vivre une autre expérience, disait-il le mois dernier dans un entretien pour Amazon Prime Video. J’ai signé deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois (rires). Un de plus et puis on verra. Mais tant que le physique tient, je pense réussir à garder l’esprit bien concentré." Navas, lui, a récemment reconnu une "situation compliquée" au PSG en raison de la rotation avec Donnarumma, affirmant qu'il fallait "que ça change".

"Il faut étudier beaucoup de choses. J'ai une très bonne relation avec Donnarumma, il n'y a pas de problèmes avec lui, a-t-il indiqué sur Canal+ le 20 avril. Bien sûr, je veux toujours jouer tous les matchs, si la situation reste comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu'il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse à Paris, je suis content ici." Un mois plus tard, il a confirmé son intention de poursuivre son aventure dans la capitale débutée il y a trois ans.

"Ma famille et moi sommes contents ici, on va continuer. J'ai deux ans de contrat encore", a-t-il glissé à l'antenne de Prime Video après la dernière journée de Ligue 1. Son discours changera-t-il si le PSG lui explique clairement que Donnarumma sera le seul numéro un à la reprise ? Réponse attendue dans les prochaines semaines.