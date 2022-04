Mercato: Ramos veut rester au PSG la saison prochaine

Conscient qu’il n’a pas répondu aux attentes de son club, parce que trop souvent blessé, le défenseur central Sergio Ramos n’a pas l’intention de quitter le PSG pour autant.

À l'infirmerie depuis fin janvier, après une nouvelle blessure au mollet droit, Sergio Ramos pourrait faire son grand retour ce dimanche, lors de la réception de Lorient. Le défenseur espagnol a participé une nouvelle fois à l'entraînement collectif ce samedimatin au centre Ooredoo. Il postule donc à une place dans le groupe pour cette 30e journée de championnat.

"Tout est rentré dans l'ordre", confie son entourage. Mais le joueur espagnol compte aujourd'hui seulement quatre matches de Ligue 1 à son actif cette saison pour une seule réalisation. En Ligue des champions, il n'a aussi pas pu prendre part à la double-confrontation face à son ancien club, le Real Madrid. Une vraie déception pour lui, même s'il a pu accompagner ses anciens coéquipiers lors du match retour.

Le PSG à l'écoute de son joueur

Pas de quoi démotiver le défenseur central qui entend tout donner en cette fin de saison, mais aussi la suivante, lui qui reste lié au PSG jusqu'en 2023, comme Lionel Messi. Selon son entourage, le champion du monde 2010 sait qu'il n'a pas répondu aux attentes du club sur cet exercice 2021-2022. "Il tient à montrer qu'il est encore capable de gagner des titres, en restant à Paris" confie ses proches.

Surtout que son leadership et son assiduité sont toujours appréciés par le staff et le vestiaire. Interrogé par le journal L'Équipe le mois dernier, le directeur sportif Leonardo indiquait sur son cas: "On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n’est pas finie. Mais je n’ai pas peur d’assumer des erreurs quand j’en commets."

Selon nos informations, le club de la capitale va discuter avec le défenseur central. L'objectif n'est pas de la faire partir, mais surtout d'être à son écoute pour voir comment il se sent. Seulement après, une décision commune pourra être prise.