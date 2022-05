PSG: qui est Luis Campos, prochain patron du secteur sportif?

Après le départ de Leonardo, le PSG devrait choisir Luis Campos pour prendre en charge la gestion sportive du club. Sa proximité avec Kylian Mbappé pèse beaucoup dans sa nomination, tout comme ses réussites éclatantes à Monaco et Lille.

Le PSG a entamé une nouvelle révolution de manière fracassante ce week-end avec la prolongation de Kylian Mbappé avant l’éviction de Leonardo, directeur sportif, quelques heures plus tard. Le départ du Brésilien semble s’inscrire dans une nouvelle ébauche du projet sportif parisien moins centré vers le clinquant, davantage vers le cohérent. C’est à ce titre que Luis Campos, proche de Mbappé depuis leur passage en commun à Monaco, devrait être prochainement nommé à un poste dont l’intitulé n’est pas encore défini. Le Portugais est bien connu du championnat de France où il a grandement participé à contrecarrer… les plans du PSG.

C’est lui qui avait construit l’effectif de Monaco (2013-2016), sacré champion en 2017… un an après le départ de Campos. C’est lui qui avait recruté les Bernardo Silva, Rony Lopes, Fabinho, Joao Moutinho ou Thomas Lemar. Il fut encore l’architecte du sacre lillois en 2021… un an après son départ (2017-2020). Campos avait participé aux venues de Renato Sanches, Burak Yilmaz ou Benjamin André. A 57 ans, le Portugais a touché à toutes les fonctions ou presque dans le football. Adjoint, entraîneur, observateur (au Real sous les ordres de José Mourinho), recruteur, puis directeur sportif… Depuis son départ du Nord, il occupait des fonctions de consultant pour Mouscron et le Celta Vigo.

Une mission très différente au PSG pour cet expert du trading

Expert du trading, il s’est distingué par sa capacité à recruter des joueurs à prix raisonnables avant d’en tirer de fortes plus-values à la vente quelques années plus tard. A Paris, la mission sera différente: le club ne cherche pas à spéculer, il veut gagner des titres et a besoin des meilleurs pour y parvenir. "A Monaco ou Lille, il a réussi à faire du business et des coups en achats ou ventes, souligne Nicolas Vilas, spécialiste du football portugais dans le 7/7 le live Twitch de RMC Sport (tous les jours de 17 à 21h, sur la chaîne twitch RMC Sport). Il y a aussi eu des coups moins réussis. Il y a eu sa patte. Il arrive dans un club où l’objectif est totalement différent. Il n’est pas là pour faire du business, ni pour valoriser des joueurs même si tu as le fair-play financier et qu’il y a des impératifs liés à ça, il est vraiment là pour gagner."

L’une de ses missions sera de recruter le prochain entraîneur et de vendre des joueurs, trop bien installés à Paris à défaut de temps de jeu. Leonardo s’y était cassé les dents et ses échecs à alléger l’effectif (Kurzawa, Draxler…) ont aussi pesé dans la balance de son départ. Même Neymar n’est pas à l’abri d’un transfert. L’expertise de Campos comptera dans un contexte particulier. A Paris, la gestion sportive est aussi décidée en haut lieu. Et Campos, homme de caractère, n’est pas friand de l’interventionnisme.

"Que ce soit à Monaco ou à Lille, il avait la main sur tout et avait son mot à dire sur tout, rappelle Nicolas Vilas. Dès qu’il y avait un conflit d’intérêt, on l’a vu à Lille avec Marc Ingla, il y a eu confrontation directe. Lopez a tranché et Ingla a fini par partir, Campos est aussi parti. C’est quelqu’un qui a la nécessité d’avoir la main et un certain pouvoir. On a vu au PSG ces dernières années – avec Antero Henrique ou Leonardo – qu’il y a parfois des ingérences. Je suis très curieux de voir comment le PSG a réussi à le convaincre pour venir et surtout comment va se passer cette cohabitation. Le PSG, c’est cette espèce de monstre à deux têtes."

Quelles garanties pour Campos... qui aime sa liberté?

Campos a peut-être obtenu certaines garanties sur son champ d’action. Ses succès passés et sa grosse cote sur le marché plaident pour lui. Son passif avec le PSG aussi puisqu’il a été dans le petits papiers des décideurs parisiens en 2016. L’affaire ne s’était pas conclue mais Campos n’a rien perdu de crédit depuis.

"C’est un mec qui a touché à tout, souligne Vilas. Il sait ce que c’est d’être entraîneur, directeur sportif, observateur et préparateur physique parce qu’il a créé des programmes de préparation physique. Il connaît les coulisses, l’administration et la direction d’un club. Il a été en pourparlers avec des clubs comme la Roma ces dernières années. On a aussi parlé de lui à Manchester United. Il a refusé pas mal de clubs parce qu’il aimait avoir sa liberté et continuer un travail de consulting, mais aussi parce qu’il savait qu’il n’allait pas forcément avoir un pouvoir décisionnel dans ces clubs. Quand Antero est venu au PSG, on lui a dit: ‘Tu viendras et tu choisiras’. Mais en trois ans, il n’a jamais nommé son propre entraîneur. J’ose imaginer qu’il (Campos) aura son mot à dire sur le futur entraîneur du PSG. Je ne vois pas comment on peut l’avoir convaincu de venir sans qu’il ait cette première garantie."