Mercato: le PSV reconnaît l'existence d'une clause pour un retour de Xavi Simons au PSG

Le directeur général du PSV Eindhoven, Marcel Brands, a indiqué lundi que le contrat de Xavi Simons comprenait une option pour faciliter un retour du joueur PSG, moyennant une contrepartie financière avantageuse.

Xavi Simons a quitté le Paris Saint-Germain cet été sans avoir rempilé avec le club de la capitale. Mais pas forcément sans s’assurer de pouvoir un jour faciliter leurs retrouvailles. Un accord a semble-t-il été trouvé entre Xavi Simons et Le PSV Eindhoven, club avec lequel Simons s’est engagé libre pour les cinq prochaines saisons.

Le PSV Eindhoven, qui a accueilli Simons jusqu’en 2027, a confirmé ce lundi l’existence d’une clause dans le contrat de son joueur, laquelle pourrait permettre au milieu de terrain offensif de revenir au Paris Saint-Germain.

Le PSV y gagnerait beaucoup sur le plan financier

Lors de la présentation des résultats financiers du club, le directeur du football du club néerlandais, Marcel Brands n'a pas voulu s'étendre sur ce sujet. Il a toutefois bel et bien confirmé l'existence d'une clause entre le PSV et Simons concernant un éventuel retour au sein du club de la capitale, rapportent Voetbal International et Eindhovens Dagblad.

Simons dispose ainsi d'une clause dans son contrat avec le PSV qui définit les conditions selon lesquelles il pourrait revenir au PSG, étant entendu que le PSV y gagnerait beaucoup sur le plan financier. Une indemnité de transfert limitée à 10-12 millions d'euros pourrait s'appliquer en cas de rachat du contrat de Xavi Simons l'été prochain, d'après Eindhovens Dagblad.

Xavi Simons réalise un début de saison canon avec son nouveau club. Il continue d'empiler les buts et a même ouvert son compteur sur la scène européenne la semaine passée en Ligue Europa. Le milieu offensif a déjà inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en quatorze apparitions sous les couleurs des Rood-Witten, toutes compétitions confondues.