Mercato: le Real Madrid pourrait faire une offre de dernière minute au PSG pour Mbappé, selon Bild

Selon Sport Bild, le Real Madrid aurait l’intention de s’activer en fin de mercato afin de tenter de recruter Kylian Mbappé. Le club merengue pourrait formuler une offre de dernière minute au PSG afin d’enrôler l’attaquant de 24 ans, dont le contrat court jusqu’à l’été prochain.

Le feuilleton estival autour de Kylian Mbappé n’est peut-être pas encore terminé. A douze jours de la fin du marché des transferts, il agite toujours la presse européenne. Selon Sport Bild, le Real Madrid aurait l’intention de s’activer en toute fin de mercato pour tenter d’enrôler l’attaquant du PSG. Le club merengue préparerait une offre de dernière minute, qui pourrait avoisiner les 120 millions d’euros et être formulée le 29 ou le 30 août. Une manière de mettre la pression sur les dirigeants parisiens, alors que le capitaine des Bleus est toujours sous contrat jusqu’à l’été prochain et donc susceptible de partir libre dans un an.

Après avoir été mis à l’écart pendant plusieurs semaines, en raison du flou entourant son avenir, Kylian Mbappé a été réintégré au groupe de Luis Enrique. L’attaquant de 24 ans s’est montré décisif lors de son entrée en jeu à Toulouse, samedi en Ligue 1 (1-1), en ouvrant le score sur penalty. Un but que le crack de Bondy est allé célébrer devant le parcage des ultras parisiens. De quoi sceller son retour à la compétition avec le club de la capitale.

Un mystère entoure le rapprochement entre Mbappé et les dirigeants du PSG

Reste à savoir dans quelles conditions. Après sa réintégration, des voix proches du PSG ont expliqué à RMC Sport que le champion du monde 2018 avait ouvert la porte à une prolongation. Une information non confirmée dans le camp Mbappé. Le meilleur joueur des trois derniers championnats de France se serait tout de même engagé à ne pas léser le PSG, qui a toujours l’objectif de lui faire signer une prolongation.

En attendant de lever le mystère qui entoure ce rapprochement entre Mbappé et les dirigeants parisiens, le Real Madrid n’a pas recruté de buteur de classe mondiale pour compenser le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite. Seul l’Espagnol Joselu (33 ans) a été prêté par l’Espanyol Barcelone, sachant que Rodrygo peut occuper une position plus axiale si besoin.