Toulouse-PSG: Lucas Hernandez encense Mbappé et demande "un peu de temps" aux supporters

Les débuts du PSG ne sont pas tout rose. A Toulouse, le Paris Saint Germain n'a pas su faire mieux qu'un match nul 1-1 ce samedi, poussant Lucas Hernandez à demander du temps aux supporters parisiens. L'international français (33 sélections) estime que le nouveau projet est ambitieux et que les résultats arriveront. Il a également encensé Kylian Mbappé, qui faisait son retour dans le groupe ce week-end.

"On est en construction"

Après le match nul, Lucas Hernandez s'est présenté en zone mixte et a défendu son équipe et son staff: "On est en construction, c'est un projet avec beaucoup de nouveaux joueurs, le nouveau coach. On est en train de mettre en place petit à petit. On a encore besoin d'un peu de temps mais ça se voit déjà sur le terrain qu'on est très ambitieux. Je pense qu'après, dans le futur, les résultats vont arriver."

Il en a également profité pour saluer le retour de Kylian Mbappé, qui faisait son retour dans le groupe après avoir été exclu pendant plusieurs semaines en raison de sa situation contractuelle. L'attaquant français n'était pas titulaire mais est entré en cours de match et a marqué sur pénalty. "Mbappé, c'est un joueur extraordinaire, tout le monde le sait, défend Lucas Hernandez. J'ai la chance de pouvoir jouer avec lui en équipe de France, maintenant ici en club. En espérant qu'il va bien nous aider cette année sur le terrain parce que c'est un joueur très important pour le PSG."

"C'est le début de saison"

Au micro de Canal+, Luis Enrique n'a pas hésité à faire part lui de sa "déception" après ce deuxième match nul consécutif, pire début de saison sous l'ère QSI: "C'est un match qu'on aurait dû gagner. Je pense qu'on a plutôt fait une bonne première période. En deuxième, à part le but, on a perdu le contrôle, on n'a pas assez bien joué au ballon. On a commencé à être moins bien sur les transitions. (...) L'objectif n'est pas d'aller d'un but à l'autre, ce n'est pas ce que je demande. De l'inquiétude? Non, c'est le début de la saison. L'équipe est encore loin de ce que je souhaite, surtout offensivement. On va continuer."