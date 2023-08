PSG: Al-Arabi et Al Hilal sur Marco Verratti, qui est toujours là

Poussé vers la sortie par le PSG, Marco Verratti n'a pour l'heure pas trouvé de point de chute à la hauteur de ses attentes. Le milieu de terrain italien, sous contrat jusqu'en 2026, n'était pas dans le groupe parisien pour le match à Toulouse (1-1) , c'est la deuxième fois en deux matchs de Ligue 1. Si Al-Arabi et Al Hilal sont intéressés, à l'instant T, il reste un joueur du PSG.

Al-Arabi et Al-Hilal sont sur le dossier Marco Verratti. Mais malgré la volonté de la direction parisienne dans son ensemble, l'Italien est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain n'est pas encore parti et il n'y a aucune certitude concernant le fait qu'il acceptera une offre pour quitter Paris d'ici fin août. Une offre ferme est arrivée, en provenance d'Al-Hilal (Arabie Saoudite), et elle n'a pas convaincu le club.

Le joueur n'a pas écarté l'hypothèse, mais si les clubs finissent par trouver un terrain d’entente, rien ne dit que le champion d’Europe va signer. Al-Arabi (Qatar) est de son côté en passe de faire une offre. Les autres signes d’intérêt que l'Italien a reçus de la part de clubs européens ne se sont pas manifestés par des offres concrètes pour le moment.

Luis Enrique: "Mes actes diront davantage que mes paroles"

Sous contrat jusqu'en 2026 - il avait prolongé en décembre dernier - le milieu de terrain est poussé vers la sortie. Comme révélé par RMC Sport, Luis Enrique et Luis Campos l'en ont informé lors d'une réunion début août. Mais depuis, il n'est pas parti... et n'a pas non plus joué en Ligue 1.

Luis Enrique avait prévenu en conférence de presse. Interrogé sur la gestion de Neymar et Marco Verratti avant le premier match de la saison en Ligue 1, le coach du PSG avait appelé à observer ses choix: "Mes actes diront davantage que mes paroles", répondait-il alors. Résultat: Neymar est parti à Al Hilal, et Marco Verratti n'était pas dans le groupe parisien samedi, pour le déplacement à Toulouse. C'est déjà la deuxième fois en deux matchs de championnat que l'Italien est écarté du groupe. Le message est clair: Luis Enrique ne compte pas sur lui.

Paris peine à recruter au milieu

Mais pour l'instant, Marco Verratti est toujours là. Car si le PSG cherche dans un monde idéal deux milieux de terrain (si Verrati s’en va) à recruter d'ici la fin du mercato estival, la quête s'avère compliquée. D'autant que le club de la capitale veut en priorité finaliser les arrivées de Randal Kolo Muani - un accord PSG-joueur a été trouvé - et du Lyonnais Bradley Barcola.

En parallèle, les difficultés du PSG à recruter dans son secteur pourraient-elles rebattre les cartes? Lee Kang-in devrait, certes, être ponctuellement utilisé dans l'entrejeu. Mais sans recrutement d'un milieu de terrain créatif cet été, Marco Verratti reste une option sur le papier. S'il reste au PSG, Luis Enrique pourrait-il revoir ses plans en le réintégrant dans la rotation? La fin du mercato le dira.