Mercato: le Real reste confiant sur le dossier Mbappé, d’après la presse madrilène

Selon le quotidien madrilène Marca, le Real Madrid serait toujours confiant sur le dossier Kylian Mbappé. Les négociations avanceraient bien et au club, on assurerait que le Français sera un joueur du Real à partir de cet été.

L’avenir de Kylian Mbappé fait la une des journaux espagnols depuis bientôt un an, et ça promet de durer jusqu’au jour où le Français signera un contrat, que ce soit avec le PSG, le Real Madrid ou un autre club. Mais Marca, dans son édition de samedi, croit savoir qu'une arrivée de Mbappé au Real Madrid demeure toujours l'issue la plus probable.

Le quotidien sportif, réputé proche de la direction madrilène, affirme même que le son de cloche est unanime au sein du club merengue. Pour les dirigeants, Mbappé sera bien un joueur du Real Madrid à partir de cet été. Seules quelques voix s’élèvent pour dire que l’accord n’est pas encore totalement ficelé. Certains osent même expliquer que, sur l’aspect économique, il y a encore du chemin à faire.

Plusieurs rencontres depuis PSG-Real

D’après Marca, les contacts entre le clan Mbappé et le Real sont réguliers et les deux parties se seraient rencontrées plusieurs fois depuis le huitième de finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le club espagnol. Au niveau sportif, l’accord serait quasiment bouclé. Des sources madrilènes évoquent des négociations qui avancent bien, et un dossier dans lequel l’argent n’est pas central. De quoi entretenir la chronique, à quelques semaines de la fin du contrat de Mbappé avec le PSG.

En attendant, Kylian Mbappé a officiellement rappelé le 4 avril qu'il n'avait toujours pas pris de décision concernant son avenir. "Non, je n'ai pas fait mon choix, je n'ai pas pris ma décision, je réfléchis, il y a de nouveaux éléments, il y a plein de paramètres, je réfléchis", a-t-il dit au micro de Prime Video à l'issue de la victoire du PSG face à Lorient (5-1) en match de clôture de la 30e journée de Ligue 1.

"Je n'ai pas fait mon choix (...) Je sais que pour les gens ça tarde un peu, on en parle tous les jours, a-t-il ajouté. Si j'avais pris ma décision, je le dirais. Je n'ai de comptes à rendre à personne, c'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision je viens, je le dis et je l'assume".