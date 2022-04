Real: "C'est le meilleur attaquant au monde", Papin encense Benzema

Dans une interview à Europe 1, Jean-Pierre Papin confie son admiration pour Karim Benzema, qui n'en finit plus d'impressionner. Pour l'ancien buteur de l'OM, le capitaine du Real Madrid est aujourd'hui le meilleur numéro 9 en activité.

Déjà 37 buts et 13 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Et puis ce nouveau triplé fabuleux mercredi soir pour assommer Chelsea à lui seul ou presque en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-1). Le tout un mois après avoir déjà claqué trois buts face au PSG en huitième de finale retour (3-1). Du haut de ses 34 ans, Karim Benzema est actuellement sur un petit nuage.

Personne ne résiste à son talent, conjugué à une redoutable efficacité et à une confiance en lui inébranlable. Encensé par ses coéquipiers comme par ses adversaires, le capitaine du Real Madrid n’en finit plus d’impressionner et de porter son équipe. Pour Jean-Pierre Papin, il a même éteint la concurrence à forcer d'enchaîner les prestations de très haut niveau cette saison.

"Un coup d'avance" pour le Ballon d'or

"Pour moi, c'est aujourd’hui le meilleur attaquant du monde, le meilleur numéro neuf. Il a pris un grade là en quelques mois qu'il n'avait jamais eu auparavant. Ça l’a renforcé dans plein de choses. Il a dit lui-même qu’il a appris à se muscler, il arrive maintenant à jouer de la tête. On apprend dans le football. Si on veut rester le plus longtemps possible il faut que le corps suive, Karim l’a bien compris", explique l’ancien avant-centre de l’OM, de l’AC Milan et du Bayern dans une interview donnée à Europe 1.

"Le dernier rêve pour Karim, c'est le Ballon d’or. Je pense qu'aujourd'hui, il a un coup d'avance", assure l’ex-international français aux 54 sélections (30 buts). Il n'est pas le seul à le penser. En Espagne, la presse madrilène réclame déjà qu'il remporte le Ballon d'or. Et le changement de format dans l’attribution du trophée pourrait l'aider dans sa quête. Désormais, le vainqueur sera désigné sur une saison, et non plus sur une année civile. Benzema a clairement un coup à jouer puisque le Real est largement en tête de la Liga et semble bien parti pour se hisser en demi-finale de la C1.