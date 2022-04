PSG: Mbappé capitaine contre Clermont? Pochettino ne l'exclut pas

En conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a répondu sur la possibilité de donner le brassard de capitaine ce samedi à Kylian Mbappé, pour le déplacement de la 31e journée de Ligue 1 face à Clermont. L'attaquant parisien est "une possibilité".

Une déclaration qui change la donne. Après la large victoire du PSG dimanche dernier face à Lorient (5-1), Kylian Mbappé a soumis l'hypothèse qu'il puisse rester au sein du club parisien la saison prochaine, lui qui se trouve actuellement dans la dernière année de son contrat. Courtisé par le Real Madrid, l'attaquant français n'a pas encore annoncé sa décision.

Marquinhos laissé au repos

Ce samedi, pour le déplacement à Clermont, Marquinhos sera laissé au repos, laissant le brassard de capitaine. Vice-capitaine, Presnel Kimpembe devrait donc le récupérer en suivant la logique. Mais Kylian Mbappé pourrait être un candidat crédible, à court terme voire au-delà. "Nous considérons Kylian comme d'autres joueurs, a répondu le technicien argentin sur le capitanat. Mais il fait certainement partie de ce groupe."

Concernant l'avenir de Mbappé, Pochettino est forcément favorable à une prolongation d'un joueur qui porte son équipe cette saison. "Quand Kylian se présentera devant vous, vous pourrez lui demander directement et il pourra vous donner une meilleure réponse. Il est clair que tout le monde au PSG veut le meilleur pour Kylian et le club, a déclaré Pochettino. Et nous pensons que le meilleur pour le club est que Kylian reste et nous pensons que c'est aussi bien pour lui de rester ici avec nous."

En 38 matchs disputés cette saison sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a signé 28 buts pour 20 passes décisives. Son influence est plus que jamais visible dans les résultats du club parisien, leader de Ligue 1 après 30 journées avec 12 points d'avance sur l'OM.