Mercato: le rêve de Lilian Thuram pour son fils Marcus

À six mois de la fin de son contrat avec le Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram est annoncé dans de nombreux clubs européens. Dans une interview à Rac 1, son père Lilian confie "rêver" de voir son fils revêtir le maillot du Barça.

Révélé à Guingamp, Marcus Thuram a parcouru un bon bout de chemin depuis son éclosion durant la saison 2017-2018. Au Borussia Monchengladbach depuis maintenant quatre ans, l’attaquant soigne ses statistiques avec actuellement dix réalisations en Bundesliga. Egalement auteur de bonnes entrées avec la France durant la Coupe du monde, l’ailier est annoncé dans de nombreux clubs.

L’international a tout d’une bonne affaire puisqu’il sera libre de s’engager avec le club de son choix au terme de la saison. Interrogé par Rac 1 sur l’avenir de son fils, Lilian Thuram a partagé la destination de rêve du joueur de 25 ans: "Je veux le meilleur pour mes enfants. Pour Marcus, jouer au Barça serait un rêve."

Avec ironie, l’ancien défenseur central a même fait un sacré appel du pied au club où il a joué entre 2006 et 2008: "Si vous me donnez le contrat, si vous l'avez, je le signe. Mais l'important est que Marcus continue de progresser en tant que footballeur."

"Ils redeviennent une grande équipe"

Pour l’heure, aucun intérêt du Barça pour Thuram n’a vraiment été mentionné. En attendant, les Catalans sont surtout tournés vers le championnat où ils culminent toujours à la première place avec trois points d’avance sur le Real Madrid. Malgré l’élimination prématurée en Ligue des champions, le Barça a encore des chances de finir la saison sur une bonne note.

C’est en tout cas le vœu de Lilian qui a partagé sa joie de voir le travail de Xavi commencer à porter ses fruits: "Petit à petit, ils redeviennent une grande équipe. Ils sont déjà leaders et cela me rend heureux, pour le Barça et pour Xavi. Il est très jeune et gagnera beaucoup de titres."