Mercato: le Shakhtar demande 100 millions pour Mudryk, pisté par Manchester City ou Arsenal

Le directeur sportif adjoint du Shakhtar Donetsk a expliqué auprès de Calciomercato que la pépite ukrainienne Mykhaylo Mudryk, suivie par des cadors européens, est "plus valorisée qu'Antony", le joueur de United, acheté 95 millions d'euros l'été dernier par le club anglais.

Non, il n'y a pas que les jeunes joueurs brésiliens qui attirent le regard des recruteurs. Mykhaylo Mudryk est l'exception qui confirme la règle. L'ailier gauche du Shakhtar Donetsk, buteur mardi soir face au Celtic (1-1) en Ligue des champion, réalise un début de saison canon.

Une pépite ukrainienne courtisée

Auteur de trois buts et deux passes décisives en cinq matchs de C1, l'international ukrainien (huit sélections) de 21 ans est en train de prendre une nouvelle dimension. Au point de voir les grosses écuries européennes se renseigner sur son cas. Car celui qui était dans le viseur des Aiglons niçois l'été dernier semble désormais un peu plus inaccessible pour le Gym. Sa valeur marchande, estimée autour des 30 millions d'euros au début de la saison, a probablement explosé à en croire le directeur sportif adjoint du Shakhtar.

"Nous valorisons Mudryk plus qu'Antony"

Interrogé par Calciomercato, Carlo Nicolini a en effet mis les choses au point sur son jeune prodige. "Avec Mbappé, Leao et Vinicius, Mudryk est le plus fort dans ce rôle d'ailier gauche", a-t-il déclaré. "Est-ce que 40 millions d'euros suffisent pour nous convaincre ? Nous ne discutons pas avec ces chiffres. Pas même pour 50 millions. Nous valorisons Mudryk plus qu'Antony, de Manchester United, pour lequel près de 100 millions d'euros ont été déboursés."

Parmi les candidats intéressés par le joueur, Nicolini a confirmé la présence d'Arsenal et de Manchester City, qui sont venus aux renseignements. Tout en précisant que d'autres équipes (Bayern) étaient susceptibles de lui faire du pied. Mais le directeur sportif adjoint du Shakhtar explique que le club ukrainien "n'est pas obligé de vendre". "Dans cette équipe, il est le plus décisif. Si vous voulez signer des joueurs qui font la différence dans les meilleurs clubs, vous avez besoin d'argent". "Beaucoup, beaucoup d'argent", avait confirmé le directeur sportif Darijo Srna il y a quelques jours, en demandant à respecter "son président et son club".