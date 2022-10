Manchester City: "J'ai le sentiment que United est de retour", Guardiola se réjouit de la forme du rival

Lors de sa conférence de presse en amont du match entre Manchester City et Leicester, pour le compte de la 14 journée de Premier League, l'entraîneur de City Pep Guardiola a loué les dernières prestations du rival, United.

La rivalité est encore plus belle lorsque les adversaires bataillent au même niveau. C'est, en substance, le message qu'a voulu faire passer Pep Guardiola, convié en conférence de presse vendredi, à la veille du match entre Manchester City et Leicester pour le compte de la 14e journée de Premier League.

"Enfin, ils arrivent !" : Guardiola heureux du retour de United

Le technicien espagnol est revenu sur les dernière sorties de Manchester United, qu'il a trouvées plus abouties que les premières rencontres des Red Devils en début de saison, avec notamment des défaites face à Brighton (1-2) et à Brentford (4-0). Le constat semble même s'imposer de lui-même puisque depuis la claque reçue par les Citizens le 2 octobre dernier (6-3), United n'a plus connu la défaite (cinq victoires et deux nuls en sept matchs toutes compétitions confondues).

"J'ai le sentiment que United est de retour", a confié Guardiola avant de détailler sa pensée. "Enfin, ils arrivent ! J'ai vu des signaux positifs jeudi soir (lors de la victoire face au Sheriff Tiraspol 3-0) et lors de la première mi-temps contre Chelsea (1-1). Je me suis dit : 'j'aime bien cela', ce que je vois de leur part."

"Il y aura beaucoup d'équipes au rendez-vous"

Selon l'ancien entraîneur du Barça et du Bayern, la compétition s'annonce féroce en tête du classement de Premier League, pour la qualification en Ligue des champions mais aussi pour le titre. "Dans les 10 premiers matchs, vous ne gagnez pas le championnat mais vous pouvez prendre du retard. On voit que Newcastle est déjà là (4e avec cinq points de retard sur City et sept sur Arsenal). Il y aura beaucoup d'équipes au rendez-vous."

Avec huit points de retard sur le leader Arsenal, les Red Devils - qui défient West Ham dimanche - ne veulent plus laisser s'échapper des points précieux s'ils veulent, a minima, retrouver la C1.