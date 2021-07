Mercato: Badé se rapproche de Rennes, pour environ 20 millions d'euros

Comme annoncé par L'Équipe, Loïc Badé pourrait bien rejoindre Rennes dans les prochains jours. Le RC Lens et le Stade Rennais ne sont plus très loin d'un accord pour le transfert du défenseur de 21 ans. Un accord pourrait être trouvé ce week-end autour de 20 millions d'euros.

Rennes pourrait frapper un gros coup. Jusque-là discret depuis l'ouverture du mercato estival, le club breton pourrait prochainement boucler l'arrivée d'un premier renfort d'envergure.

Comme annoncé par L'Équipe et confirmé par RMC Sport, Loïc Badé pourrait bien prendre la direction du Stade Rennais dans les prochains jours. Le RC Lens et Rennes ne sont plus très loin d'un accord pour le transfert du défenseur de 21 ans.

Révélé cette saison pour sa première saison en Ligue 1, Loïc Badé a fait sensation avec le promu lensois, se muant comme l'un des grands artisans de la 7e place acquise par les siens.

Passé tout près d'une qualification européenne avec les Sang et Or, l'ancien Havrais pourrait bien jouer l'Europe la saison prochaine... avec Rennes, en Conference League. Les positions des deux clubs se sont rapprochées ces dernières heures et un accord pourrait être trouvé dès ce week-end autour de 20 millions d'euros.

Rennes a revu son offre à la hausse

Alors que les négociations entre les deux clubs durent maintenant depuis plusieurs semaines, Rennes a revu son offre à la hausse, bien décidé à attirer le jeune défenseur lensois.

Comme indiqué par RMC Sport, le club breton avait déjà formulé une offre avoisinant 15 millions d'euros au RC Lens fin juin. Une tentative repoussée par le club lensois. De son côté, Loïc Badé a déjà donné son aval à Rennes.

Ces derniers temps, le Stade Rennais explorait donc d'autres pistes, notamment celle menant à Dedryck Boyata, le défenseur belge du Hertha Berlin. Mais Rennes ne lâche pas l'affaire pour Badé.

L'arrivée du défenseur lensois s'est donc réchauffée ces dernières heures et Rennes semble décidé à casser sa tirelire pour attirer l'un des plus grands espoirs de Ligue 1, qui deviendrait l'une des recrues les plus chères du club breton si l'affaire se conclut.