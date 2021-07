Mercato: Gourvennec sera le prochain entraîneur du LOSC

Sans club depuis plus de deux ans et son départ de Guingamp, Jocelyn Gourvennec sera l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. Un beau défi pour le technicien de 49 ans, avec le champion de France en titre, qui disputera la Ligue des champions.

C’est la fin d’un long feuilleton, dont la conclusion est pour le moins inattendue. En quête d’un nouvel entraîneur pour prendre la succession de Christophe Galtier, le champion de France en titre lillois sera entraîné la saison prochaine par Jocelyn Gourvennec, comme annoncé par L’Equipe et confirmé par RMC Sport ce lundi.

Un choix qui peut surprendre pour reprendre la destinée des Dogues, qui se rendent en stage aux Pays-Bas ce lundi après-midi pour préparer la prochaine saison. En effet, l’ancien coach de Guingamp (2010-16, 2018-19) et Bordeaux (2016-18) était sans club depuis son départ de l’En Avant à l’issue de la levée 2018-19, conclue sur une relégation en Ligue 2. "Il a eu le temps de réfléchir, de se reposer depuis. On va le voir en grande forme. C'est très bien pour lui, et pourquoi pas pour Lille aussi", a réagi Rolland Courbis ce lundi sur RMC.

Il a été préféré à Ranieri

Le technicien de 49 ans a pour principaux faits d’armes d’avoir remporté une Coupe de France avec Guingamp (2014) et qualifié Bordeaux pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa (2017). Malgré une expérience quasi inexistante en Coupe d’Europe, Gourvennec sera donc sur le banc lillois pour la campagne en Ligue des champions, à partir du mois de septembre.

Le président lillois Olivier Létang l'a préféré à Claudio Ranieri (ex-Sampdoria), alors que Patrick Vieira (nommé à Crystal Palace) et David Guion (ex-Reims) faisaient également partie des pistes tangibles pour remplacer Christophe Galtier, parti lui du côté de l’OGC Nice.