Mercato: le transfert de Diego Costa à Wolverhampton sur le point d'échouer ?

Alors que tout semblait en bonne voie pour la signature de Diego Costa du côté de Wolverhampton, The Athletic indique que le transfert pourrait ne pas se faire, pour des raisons administratives.

Diego Costa pourrait bien rester sans club. Alors qu'il était sur le point de signer à Wolverhampton, son contrat de travail a été refusé, rapporte The Athletic. Les autorités britanniques auraient refusé de délivrer son permis de travail à l'Espagnol d'origine brésilienne. Les Wolves ont fait appel de cette décision. L'attaquant de 33 ans doit s'envoler pour le Royaume-Uni ce mardi soir et se présenter à la visite médicale mercredi. Une audience d'appel aura lieu pour déterminer si la signature peut avoir lieu ou non. Wolverhampton garde espoir.

Les Wolves doivent remplacer Kalajdzic

Si les Wolves n'avaient pas au départ l'idée de recruter un numéro 9 supplémentaire, ils ont rapidement revu leur plan le week-end dernier. Après moins de 45 minutes jouées sous ses nouvelles couleurs, le nouvel attaquant des Wolves, Sasa Kalajdzic, en provenance de Stuttgart, s'est gravement blessé au genou. Le diagnostic est sans appel, il souffre d'une blessure au croisé antérieur droit. Son absence se compte en mois.

En plus de l'absence préjudiciable de l'ancien attaquant de Vfb, Wolverhampton déplore aussi celle de Raul Jimenez, qui peine à récupérer de ses nombreuses blessures. Face à ces incertitudes, le club du centre de l'Angleterre s'est penché sur le profil de Diego Costa, libre de tout contrat.

Diego Costa, un profil expérimenté

Libre depuis son départ de l'Atletico Mineiro en janvier, Diego Costa n'a pas retrouvé de club depuis. Etant libre, il est accessible pour toutes les équipes qui souhaitent lui proposer un contrat, même en dehors de la fenêtre des transferts. Expérimenté, fiable et redoutable buteur, Diego Costa a tapé dans l'oeil des décideurs anglais pour remplacer Kaladjzic. L'international espagnol (24 sélections - 10 buts) a inscrit 187 buts en 495 matchs dans sa carrière.

Si certains problèmes d'attitude, sur et en dehors du terrain, ont souvent perturbé ses performances, il n'en reste pas moins un excellent buteur. Reste à voir si les Wolves trouveront une solution pour boucler ce transfert, où s'ils privilégieront finalement un autre nom.