Chelsea: la folle anecdote de Diego Costa qui voulait un câlin tout nu avec Kanté

Diego Costa, actuellement au Brésil où il poursuit sa carrière, a raconté comment il avait tenté de dérider le timide N’Golo Kanté dans le vestiaire de Chelsea.

Il est mignon, il est gentil mais N’Golo Kanté est également un grand timide. Chouchou des supporters de l’équipe de France ou de Chelsea, le milieu de 31 ans bénéficie aussi d’une énorme cote de sympathie chez ses coéquipiers. Partenaire du Français à Londres entre 2016 et 2018, Diego Costa a livré ce jeudi une savoureuse anecdote sur leur relation dans le vestiaire.

"À Chelsea, j'essayais de faire un câlin à Kanté en plaisantant, a raconté avec le sourire le buteur de 33 ans ce jeudi auprès de la chaîne YouTube Pilhado. Il est vraiment timide."

"Kanté, fais-moi un câlin"

Connu pour son gros caractère, Antonio Conte s’en souvient encore, l’attaquant brésilien semble à des années lumières du calme N’Golo Kanté. Si bien que celui espère encore évoluer en Europe après une pige à l’Atlético Mineiro assure avoir cherché à dérider le Français à Chelsea. Quitte à être un peu lourd par moment.

"J'allais tout nu à la douche et je disais: 'Kanté, fais-moi un câlin!' et il répondait "Non, non, Diego", s’est encore souvenu Diego Costa avec humour. Il n'enlève même pas ses sous-vêtements pour prendre une douche." Proches dans le vestiaire de Chelsea, Diego Costa et N'Golo Kanté y ont notamment remporté le titre en Premier League en 2017. Les techniques un peu étranges pour faire sortir le Français de sa coquille y sont peut-être pour quelque chose.