Mercato: Lecomte à nouveau prêté par Monaco, direction l'Espanyol

A peine revenu, déjà reparti. Prêté la saison dernière à l’Atlético, où il n’a pas du tout joué, Benjamin Lecomte sera encore en Liga cette saison. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'AS Monaco annonce qu’il est prêté à l’Espanyol Barcelone pour l’année à venir. Et cette fois, le portier français de 31 ans, lié au club du Rocher jusqu'en 2024, va avoir du temps de jeu puisqu’il a été recruté pour prendre la suite de Diego Lopez, parti libre du côté du Rayo Vallecano.

Une saison blanche à l'Atlético

Après avoir passé sa visite médicale, Lecomte sera présenté jeudi aux médias. Ce prêt doit lui permettre de relancer une carrière freinée par une expérience frustrante chez les Colchoneros. Doublure de l'intouchable Jan Oblak, l'ex-Montpelliérain n'a pas joué le moindre match. Même pas en Coupe du Roi. Monaco ne comptait pas non plus sur lui pour la saison à venir. L'Allemand Alexander Nübel, prêté par le Bayern Munich jusqu'en 2023, sera à nouveau le numéro un dans les buts.

Monaco s'est par ailleurs séparé d'un autre gardien, l'Italien Vito Mannone, dont le contrat n'a pas été prolongé. Dans le sens des départs, Djibril Sidibé et Cesc Fabregas ont également été laissé libres. Aurélien Tchouaméni, Strahinja Pavlovic et Pietro Pellegri, eux, ont été vendus au Real Madrid, au Red Bull Salzbourg et au Torino. L'attaquant japonais Takumi Minamino a lui signé en provenance de Liverpool. L'avant-centre suisse Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach) va bientôt le rejoindre.