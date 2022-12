Mercato: Leicester prêt à casser sa tirelire pour Ounahi, une très grosse offre évoquée

Selon Sky Sports, Leicester pourrait offrir jusqu'à 45 millions d'euros à Angers pour le milieu de terrain Azzedine Ounahi, majestueux avec le Maroc à la Coupe du monde. Les Lions de l'Atlas défient la France ce mercredi (20h) pour une place en finale contre l'Argentine.

Saïd Chabane se frotte les mains. Le président du SCO d’Angers, lanterne rouge du championnat de France, commence à percevoir tous les bénéfices qu’il pourrait tirer, à titre personnel, du parcours fantastique des Marocains à la Coupe du monde. Chabane en possède deux dans ses rangs sous contrat, dont le milieu de terrain Azzedine Ounahi, véritable révélation du Mondial. Comme souvent lorsqu’un joueur brille autant dans une telle compétition, les sollicitations sont déjà très nombreuses. Le téléphone du président Chabane n’arrête pas de sonner.

La Coupe du monde n’est pas encore terminée, et d’ici la fin, en fonction de l’issue, les enchères pourraient encore grimper, mais les clubs de Premier League sont prêts à bondir. Selon Sky Sports et le quotidien L’Equipe, Leicester, 13e de Premier League, serait prêt à engager la somme de 45 millions d’euros pour un joueur évalué à 3,5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. L’observatoire du football CIES a réévalué sa valeur marchande à 20 millions d’euros. Quoiqu’il en soit, à ce prix-là, il ne fait peu de doute que le SCO ne retiendra pas le Marocain.

"D'où sort ce gars?"

"On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d’envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l’eau si jamais ça devait arriver, expliquait déjà Saïd Chabane sur RMC dimanche dernier. (…) Vous savez bien qu’on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir." Débarqué l’été dernier en provenance du National, Ounahi a joué 14 matches de Ligue 1 et pourrait poursuivre son incroyable ascension cet hiver après avoir épaté le sélectionneur de la Roja Luis Enrique en huitièmes de finale.

Le technicien espagnol s’était dit "agréablement surpris par le n°8", dont il ne parvenait plus à se souvenir du nom. Puis quelqu’un a fini par lui souffler: "Mon dieu, d’où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m’a surpris." Saïd Chabane n’était, lui, pas franchement étonné. "C’est quelqu’un qui est pétri de talent. Quand on le regarde physiquement, on se dit qu’il ne va pas aller loin, mais il a un coffre, il court beaucoup, il a un toucher de ballon exceptionnel, une bonne vision de jeu. Donc non, ça ne m’étonne pas, ce qu’il fait en ce moment. Quand il a des espaces et qu’il arrive à s’exprimer, il fait ce qu’il veut du ballon."

Les Lions de l'Atlas défient la France ce mercredi (20h) pour une place en finale contre l'Argentine dimanche prochain.

