Mercato: Lemina doit s'engager avec Nice

Selon nos informations, le milieu gabonais Mario Lemina (27 ans) va s'engager avec l'OGC Nice. Un contrat d'une durée de trois ans attend l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille.

Après le transfert définitif de Jean-Clair Todibo en provenance du FC Barcelone, les arrivées de Calvin Stengs (PSV Eindhoven), Melvin Bard (OL) et Justin Kluivert (AS Rome), l'OGC Nice compte bien continuer à se renforcer durant ce mercato d'été. Selon nos informations, les Aiglons s'apprêtent à attirer un milieu de terrain d'expérience qui connaît bien la Ligue 1, pour y avoir évolué notamment durant deux saisons pleines à l'Olympique de Marseille.

Un contrat de trois ans l'attend

Mario Lemina est en effet arrivé sur la Côte d'Azur et devrait signer un contrat de trois ans avec le Gym. Le joueur de 27 ans cherche à rebondir après une saison compliquée avec Fulham, qui a vu le club londonien être rétrogradé en Championship.

Après être allé chercher plusieurs jeunes recrues, le nouveau coach des Aiglons Christophe Galtier obtiendrait ainsi les services d'un homme d'expérience au gros caractère et au volume de jeu conséquent. Un élément qui manquait à l'effectif niçois et qui doit permettre au Gym de viser plus haut la saison prochaine.