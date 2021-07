Ligue 1: le montant qu’aurait versé Nice à Lille pour Galtier

Longtemps annoncée, l’arrivée de Christophe Galtier à Nice a mis du temps à se concrétiser en raison de discussions houleuses avec Lille, l’ancien club de l’entraîneur où il était sous contrat. L’Equipe révèle le montant de l’indemnité.

Christophe Galtier à Nice, c’est officiel depuis le 28 juin. Mais la situation a mis beaucoup de temps à se décanter alors que l’entraîneur était d’accord depuis plusieurs semaines avec son nouveau club. Il avait aussi annoncé son départ de Lille au lendemain du titre de champion de France décroché par les Dogues. Problème: Galtier était encore sous contrat pendant un an avec Lille et le président Olivier Létang, nommé en décembre 2020, s’est fermement opposé à libérer son technicien sur lequel il comptait.

Quatre millions pour sa dernière année de contrat

Après de longues semaines de silence, les deux clubs se font finalement rapprochés pour discuter afin de régler le départ de Galtier avant de trouver un accord. Selon L’Equipe, Nice a versé quatre millions d’euros à Lille en guise d’indemnités. Si l’entraîneur s’est tourné rapidement sur la préparation la saison avec sa nouvelle équipe, il nourrit une grosse rancœur contre son Olivier Létang, qu’il n’appelle même plus par son nom. Dans une interview accordée à l’Equipe la semaine dernière, il le nommait le dirigeant.

"C'est une déception, avait-il déclaré. C'était clair depuis un moment, et je pensais que le dirigeant avait intégré ma position dès lors que je lui en avais fait part depuis un certain temps. Mais le dirigeant en a fait abstraction, en pensant que le titre et la Ligue des champions allaient me faire changer d'avis. Ce n'était pas le cas et je l'avais précisé bien en amont."

Il avait aussi assuré n’avoir "jamais occulté" le fait qu’il était lié avec Lille jusqu’en 2022. "Mais j'avais la faiblesse de penser qu'avec mon parcours et l'héritage que j'avais laissé, on aurait pu me laisser partir dans d'autres conditions, avait-il regretté. On essaye d'être le plus honnête possible, le plus transparent possible, et je l'ai été." C’est désormais de l’histoire ancienne et Galtier s’est engagé jusqu’en 2024 avec le Gym.