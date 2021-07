Ligue 1: Nice encore battu en amical, toujours pas de victoire pour Galtier

Pour la deuxième fois en trois rencontres de préparation, l’OGC Nice s’est incliné ce vendredi, face au SC Bastia (1-0). Christophe Galtier n’a toujours pas remporté le moindre match depuis sa prise de fonction fin juin.

L’heure n’est pas encore à l’inquiétude, bien sûr, mais les débuts de Christophe Galtier ne doivent pas forcément le satisfaire. Arrivé sur le banc niçois le 28 juin, l’ancien coach de Saint-Etienne et du LOSC n’avait eu que cinq jours pour préparer sa première sortie. Depuis, l’OGC Nice est toujours à la recherche d’un premier succès alors qu’il s’est incliné ce vendredi face à Bastia (L2, 1-0), avec un onze largement remanié et essentiellement composés de jeunes éléments du centre de formation.

Des résultats à nuancer

Le 3 juillet, les Aiglons avaient débuté leur préparation par un nul face à Rodez (L2, 1-1), un résultat à nuancer compte tenu de la préparation plus avancée du pensionnaire de Ligue 2. Une semaine plus tard, face aux Suisses de Lausanne, qui doivent également reprendre la compétition bien avant, les Niçois ont reçu une correction (3-0) malgré la présence de plusieurs cadres au coup d’envoi. Une claque qui peut s’expliquer par le gros turnover procédé par Galtier juste avant d’encaisser les trois buts.

Parmi les recrues de l’été, Jean-Clair Todibo, transféré définitivement, a disputé une demi-heure de jeu ce vendredi. L’ancien Blaugrana avait déjà joué la première période face à Lausanne. Officialisé cette semaine, le jeune Calvin Stengs n’a pas encore eu l’occasion d’effectuer ces premières minutes avec le Gym mais il participe déjà aux séances collectives avec le groupe présent en Suisse. Il pourrait être rejoint par son compatriote Justin Kluivert dans les prochaines heures. Melvin Bard, lui, rejoindra le club niçois en provenance de l'OL à l’issue des Jeux olympiques.

Il faut aussi préciser que Kasper Dolberg manque pour l'instant à l'appel. Le Danois profite de vacances bien méritées après avoir atteint les demi-finales de l'Euro 2021.

Le Dynamo Kiev dès ce samedi

L’OGC Nice aura rendez-vous dès ce samedi pour son quatrième match amical de l’été, toujours en Suisse, face au Dynamo Kiev, champion d'Ukraine et pour le moment invaincu dans sa préparation (2 victoires, 4 nuls). Les Aiglons vont poursuivre leur montée en puissance dans cette préparation en défiant l’AS Saint-Etienne (21/07), l’Union Berlin (24/07) puis l’AC Milan (31/07) avant le début de la saison de Ligue 1 et la réception du Stade de Reims.

Dans les autres résultats du jour, l’AS Saint-Etienne a été accroché par Bourg-en-Bresse (N1, 1-1) et les Girondins de Bordeaux ont battu Niort (L2) aux tirs au but (1-1, 5-3 TAB). Il reste trois semaines aux équipes de Ligue 1 pour se préparer pour la reprise du championnat, prévue le week-end des 6,7 et 8 août.