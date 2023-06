Comment Lens a digéré le séisme du départ de Ghisolfi à Nice pour retrouver les sommets de la Ligue 1

Dans son documentaire consacré à la saison 2022-2023 du RC Lens, Amazon a dévoilé les coulisses du départ de Florent Ghisolfi à Nice en octobre 2022. La fin de la collaboration avec le coordinateur sportif a porté un rude coup au sein du club nordiste qui a quand même réussi à se réorganiser sans lui.

Le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l’acceptation… Voici les cinq étapes du deuil. Une fois terminé ce processus, la reconstruction est lancée. A Lens, l’annonce du départ de Florent Ghisolfi à Nice a un peu provoqué la même situation (sans mort, bien évidemment) pendant la saison écoulée. Il suffit de voir la banderole insultante à son égard lors de Lens-Nice (0-1), le 1er février dernier.

Mais les images dévoilées par Amazon, dans son documentaire "Au Nord: Petits secrets d’une grande saison" consacré à la campagne 2022-2023 du club artésien, montrent comment le groupe de Franck Haise a encaissé puis digéré la nouvelle du départ de celui qui avait contribué aux arrivées de Jonathan Clauss ou Seko Fofana, Loïs Openda ou encore Brice Samba chez les Sang et Or.

Les cadres "perturbés" et "déçus"

Acteur majeur du renouveau lensois comme Arnaud Pouille ou Franck Haise, Florent Ghisolfi a choisi de rejoindre le projet INEOS à Nice en tant que directeur sportif. Un départ considéré comme trop prématuré du côté des dirigeants selon les témoignages diffusés par Amazon. Après avoir appris cette décision, Franck Haise a convoqué les cadres de son effectif pour les informer en amont. Le capitaine lensois, Seko Fofana a reconnu que le groupe avait été touché par cette nouvelle.

"On a été perturbés, on a été déçus. J’avais l’impression que c’était un décès, a expliqué le milieu ivoirien. […] J’avais des larmes à l’intérieur de moi mais je ne pouvais pas montrer cela au reste du groupe parce que, voilà, on des leaders."

>> Tous les matchs de Lens en ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Même son de cloche pour Brice Samba au moment de raconter leur échange suivant avec Florent Ghisolfi: "Le coach nous a convoqué, nous les cadres comme Seko Fofana, Jonathan Gradit et Florian Sotoca, a ainsi raconté le gardien de Lens et de l'équipe de France. Il nous apprend que Flo' Ghisolfi a accepté l’offre de Nice. […] Quinze minutes après, on a eu la réunion dans le vestiaire avec Flo' qui était en pleurs et qui nous fait comprendre qu’il croit en nous et que c’était vraiment un choix personnel."

Le nouveau rôle de Haise a rassuré le vestiaire

Le psychodrame autour du départ de Florent Ghisolfi a bien failli gagner en intensité quand l’ancien responsable du recrutement lensois a annoncé que son adjoint Grégory Thil l’accompagnerait chez les Aiglons.

Mais des échanges avec Arnaud Pouille pour lui faire comprendre que le club comptait sur lui ont entraîné l’ancien attaquant de Boulogne-sur-Mer à revenir sur sa décision. Moyennant une revalorisation salariale, Grégory Thil est alors promu au poste de directeur technique en remplacement de Florent Ghisolfi.

En parallèle, Franck Haise a aussi pris du galon. Arrivé à la tête de la réserve en 2017, le technicien a vu ses fonctions être étendues dans l’organigramme lensois. L’entraîneur de 52 ans est officiellement devenu manager général du RC Lens courant octobre. "J’ai eu besoin d’un peu de réflexion pour faire le point, a ainsi confié Franck Haise. Parce que le métier d’entraîneur est déjà tellement prenant qu’il ne faut pas se tromper. Mais voilà, j’ai donné mon accord pour prendre la double casquette."

Et cela a porté ses fruits auprès du groupe professionnel comme l’a confirmé Seko Fofana: "On le sens un peu plu occupé mais il a toujours le temps pour nous, pour nous recevoir et discuter. Cela nous rassure beaucoup que le coach passe manager général. On est très content pour lui et c’est une bonne évolution."

Un final en apothéose en L1

Malgré de le départ de Florent Ghisolfi en cours de saison, Lens a parfaitement tenu le rythme en Ligue 1. Si le club a perdu le derby contre Lille quelques jours après l’officialisation de son départ, une grosse seconde moitié de championnat a permis de finir deuxième du classement. Qu’importe, aussi, si le nouveau directeur sportif azuréen a bouclé le transfert de Youssouf Ndayishimiye qu’il avait déjà pisté pour Lens.



Sur les douze dernières journées, Lens a gagné onze fois et s’est incliné seulement contre le PSG (1-3) au Parc des Princes. Après les soubresauts en interne, Lens a arraché une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions devant l’OM, Rennes et Lille. Seulement neuvième de Ligue 1, le Nice de Florent Ghisolfi ne sera pas européen la saison prochaine.