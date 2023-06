Mercato: Lens fixe son prix pour Openda (et ce serait un record)

INFO RMC SPORT - Auteur d'une belle saison avec Lens mais candidat à un départ lors du mercato estival, Loïs Openda ne sera pas bradé par le club artésien. Selon les informations de RMC Sport, le buteur belge ne partira pas en-dessous de 50 millions d'euros, soit un record de vente pour les Sang et Or.

Leizpig et les autres prétendants de Loïs Openda sont prévenus, le Belge ne sera pas donné cet été. Avec 21 buts (dont 1 seul penalty) et 4 passes décisives, l’attaquant lensois Loïs Openda intéresse plusieurs clubs dont le RB Leipzig qui a vu son offre de 30 millions rejetée par le club Sang et Or. Selon les informations de RMC Sport, le club artésien commencera à étudier les offres à partir de 50 millions d’euros.

Lens veut doubler son record de vente

La saison dernière, le jeune milieu de terrain Cheick Doucouré est parti à Crystal Palace pour 25 millions d’euros, un record pour Lens. Après une nouvelle saison remarquée dans l'élite, les Artésiens comptent bien faire exploser ce record en cas de vente de Loïs Openda.

Pour un attaquant, on estime à Lens que c’est beaucoup plus que pour le milieu acheté par les Eagles. Dans ce dossier, le RCL se trouve en position de force: Loïs Openda est encore sous contrat pour 4 ans, c’est un jeune international belge régulièrement convoqué par Domenico Tedesco et Lens n’est pas dans l’obligation de vendre vu sa saison en Ligue 1 terminée à la deuxième place et avec une qualification en Ligue des champions.

Chez le joueur, l’envie de quitter Lens s’est fait ressentir chez nos confrères de RTL Belgique la semaine dernière: "Je pense que Leipzig peut être un beau club qui va m'aider à pouvoir franchir une étape dans ma carrière en termes d'ambition. [...] C'est une équipe qui peut m'emmener au plus haut niveau."



Pour l’instant, les négociations sont en stand-by. Loïs Openda lui est actuellement avec les Espoirs belges pour disputer l’Euro.