Mercato: "Lens sait ce que je veux", confie Seko Fofana

Interrogé sur son avenir ce samedi en marge de la rencontre amicale face à Valenciennes, Seko Fofana a laissé sous-entendre son envie de départ du RC Lens lors de ce mercato estival.

L'incertitude règne quant à l'avenir de Seko Fofana. Le milieu arlésien, pièce maîtresse de l'équipe de Franck Haise, est lié à son club jusqu'en juin 2024. Il a débuté la préparation avec le RCL, en étant présent ce vendredi à la rencontre amicale face à Valenciennes (victoire 3-0).

En marge de la partie, Seko Fofana a été interrogé sur le mercato. "Pour l'instant, je suis au RC Lens. Je suis content d'être là, de pouvoir m'entraîner et de progresser dans cette préparation, a indiqué le joueur de 27 ans. Officiellement je suis ici mais tout est possible. Il faut profiter, prendre du plaisir, prendre tout ce que j'ai à prendre. On est dans une période de mercato où il y a beaucoup de réflexions."

Le nom de Seko Fofana a été cité notamment du côté du PSG. "Un jour, tu peux te dire que tu vas rester, l'autre que tu vas partir. Tu ne sais pas trop. Je suis très tranquille. Mon envie sportive, c'est de prendre du plaisir chaque jour. C'est ce que je fais aujourd'hui avec le club mais ça peut être ici comme ailleurs, a lâché Fofana. On a tous des envies et des ambitions, que ça soit ici ou ailleurs. Comme de se qualifier pour une Coupe d'Europe ou la jouer ailleurs avec un autre club."

Capitaine du RC Lens, Seko Fofana a réalise une dernière saison très remarquée. La valeur de l'international ivoirien a doublé, atteignant désormais 25 millions d'euros. "Le club sait ce que je veux. Ce sont des choses que je garde pour moi et on verra très bien ce qu'il va se passer pour la fin de mercato", a conclu Fofana. Le club sang et or a déjà perdu Cheick Doucouré, qui s'est engagé avec Crystal Palace contre 27,6 millions d'euros.