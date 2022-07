XV de France: pourquoi les Bleus peuvent marquer l'histoire du rugby français face au Japon

S'ils assurent ne pas trop y penser, les Bleus de Fabien Galthié ont l'occasion ce samedi face au Japon (7h50) d'enchaîner une dixième victoire de rang, ce qui serait une première dans l'ère moderne et un record inédit depuis une série établie dans les années 1930.

Thibaud Flament y voit avant tout "un truc de journaliste". "Ce n’est pas l’objectif premier", renchérit Dylan Cretin. Même discours du côté de Maxime Lucu : "Le plus important c’est de montrer une belle image, on ne prête pas trop attention aux statistiques." Bref, ne parlez pas aux Bleus du rugby du record qu’ils sont proches d’atteindre. En cas de victoire ce samedi contre le Japon, à Tokyo (7h50), les protégés de Fabien Galthié égaleraient pourtant une série historique, celle de dix matchs victorieux consécutifs réalisée dans les années 1930 en grande partie contre l’Allemagne du IIIe Reich.

Quand le rugby français était boycotté

A l’époque, l’équipe de France avait démarré par un court succès face aux Anglais (14-13), le 6 avril 1931 à Colombes. Le record s’était étiré jusqu’au 17 octobre 1937 avec un cinglant 43-5 infligé aux Italiens au Parc des Princes. Entre les deux, il y avait donc eu huit victoires contre l’Allemagne nazie, qui avait fini par mettre fin à la série des Bleus en l’emportant 3-0 à Francfort en mars 1938, peu de temps avant l’envahissement de la Pologne par l’armée d’Adolf Hitler. A l’époque, la France rencontrait uniquement des équipes nationales de seconde zone, la faute à son exclusion du Tournoi des V Nations en 1931, sur fond de violence et d’amateurisme au sein de son championnat. Le rugby tricolore s’était retrouvé boycotté par les nations britanniques.

France-Allemagne le 25 mars 1934 © AFP

"Les affaires de France ne nous intéressent plus, il est donc impossible pour nous d'envoyer des équipes outre-Manche. La France doit mettre de l'ordre dans ses affaires… Je préférerais donner un mot plus amical à la France, elle doit toutefois avant tout trouver une nouvelle unité de direction et rétablir l'ordre chez elle. Les dirigeants et joueurs devront prouver sur les terrains leur meilleur esprit sportif et donner toutes satisfactions à ce sujet, après nous verrons", expliquait alors le patron de la Fédération anglaise de rugby, dans des propos rapportés par Libération. Ce n'est qu'en 1939 pour l'International Board lèvera l'exclusion du rugby bleu-blanc-rouge. L’année suivante, les Bleus seront réintégrés au Tournoi des V Nations, mais en raison de la guerre, ils n’y participeront de nouveau qu’en 1947.

Pour Charles Ollivon et sa bande, l'occasion est belle de tourner cette triste page. Pour signer un nouveau record, il faudra commencer par battre une deuxième fois le Japon, après la large victoire de la semaine (42-23), puis faire tomber l'Australie le 5 novembre prochain au Stade de France, pour le début de la tournée d'automne.