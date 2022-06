Mercato: Rabiot à Liverpool dans le cadre d'un échange avec Keïta?

Liverpool et la Juventus Turin seraient tentés par la possibilité d’effectuer un échange entre le Français Adrien Rabiot et le Guinéen Naby Keïta. Les deux joueurs, milieux de terrain de 27 ans, entrent tous deux dans leur dernière année de contrat.

Poussé dehors par la Juventus Turin, où sa dernière saison moyenne a fini de sceller son sort, Adrien Rabiot pourrait avoir trouvé une sacrée porte de sortie. Régulièrement cité comme une cible pouvant intéresser quelques grosses écuries anglaises, notamment Chelsea, le milieu de terrain français pourrait rejoindre Liverpool, vice-champion d’Europe et d’Angleterre lors de la saison écoulée.

Selon le Daily Mail, se basant sur des sources venues d’Italie, un échange avec Naby Keïta serait à l’étude entre les deux cadors anglais et italiens. Les deux milieux de terrain, 27 ans et en fin de contrat en juin 2023, disposent ainsi de valeurs marchandes estimées à peu près similaires (environ 20 millions d’euros). Ce qui faciliterait la transaction, sans qu’aucun des deux clubs n’aient à remettre au pot.

Nouveau(x) souffle(s) espéré(s)

En plein chamboulement de son effectif (Darwin Nunez, Fabio Carvalho et Calvin Ramsay sont arrivés, Sadio Mané et Divock Origi sont partis), Jürgen Klopp apporterait un peu de fraîcheur à son entrejeu avec l’ancien Parisien, Bianconero depuis 2019 et revanchard après une expérience mitigée en Italie.

>> Toutes les infos mercato en direct

Chez les Reds depuis 2018, le Guinéen donnerait lui un nouveau souffle à sa carrière, et entrerait dans une rotation au cœur d’un milieu de terrain qui devrait être rapidement renforcé par Paul Pogba.