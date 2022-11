Coupe du monde: le phénomène Moukoko sélectionné avec l’Allemagne, à seulement 17 ans

Youssoufa Moukoko, qui fêtera ses 18 ans le jour du début de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), fait partie des 26 joueurs allemands sélectionnés pour disputer le Mondial qatari. Une étape de plus pour un phénomène habitué à casser les barrières.

À force de casser les barrières de précocité, il a tout simplement banalisé l’exceptionnel. Véritable prodige du football allemand depuis son adolescence, Youssoufa Moukoko, 17 ans, a été sélectionné par Hans-Dieter Flick pour disputer la Coupe du monde au Qatar sous les couleurs de la Mannschaft.

Le mercredi 23 novembre, à l’occasion de l’entrée en lice de l’Allemagne contre le Japon dans le groupe E, Moukoko sera majeur depuis trois jours à peine. À titre de comparaison, Kylian Mbappé, souvent cité en premier lorsqu’on évoque les phénomènes de précocité, avait 19 ans et demi lorsqu’il a disputé le Mondial en Russie en 2018.

Il y a un peu plus de quatre ans, le crack de Bondy avait été l’un des grands artisans du sacre des Bleus. S’il est bien évidemment bien trop tôt pour présumer un rôle aussi prépondérant pour Moukoko avec la Mannschaft, le jeune attaquant du Borussia Dortmund va débarquer au Qatar avec une réelle carte à jouer dans l’effectif allemand.

Loin d'être un simple faire-valoir dans la sélection allemande

Aux côtés de joueurs comme Karim Adeyemi, Serge Gnabry ou encore Leroy Sané, Moukoko, malgré son très jeune âge, est loin d’être un simple faire-valoir seulement appelé pour faire le nombre. Cette saison, sa troisième, déjà, en professionnel, le jeune avant-centre a trouvé le chemin des filets à six reprises en 13 matchs de Bundesliga.

Depuis ses débuts en pro, il affiche des statistiques affolantes, puisque, avec un but en moyenne toutes les 118 minutes en Bundesliga, il est le troisième Allemand le plus efficace de l’histoire du championnat. Seuls Gerd Müller (un but toutes les 105 minutes) et Rüdiger Mielke (un but toutes les 90 minutes) font mieux.

Habitué à affoler les compteurs

Natif de Yaoundé, au Cameroun, Moukoko a rejoint l’Allemagne à l’âge de 10 ans pour retrouver son père. Le joueur, qui possède aussi un passeport camerounais, a rejoint Dortmund deux ans plus tard, à 12 ans. Son talent et ses stats sont tels qu’il est engagé dans le championnat des U17. Son bilan : 90 buts en 56 matchs.

Qu’importe la catégorie, Moukoko a toujours affolé les stats. A l’âge de 14 ans, il est surclassé en U19 et inscrit 47 buts en 25 matchs. Des chiffres d'extraterrestres qui lui ont valu, au mois de septembre 2020, deux premières sélections en équipe nationale des moins de 20 ans, à seulement 15 ans (!). Deux ans plus tard, c’est avec les grands qu’il s’apprête une nouvelle fois à repousser les limites.