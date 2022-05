Mercato: Dortmund envisage déjà de vendre Youssoufa Moukoko

Le jeune buteur allemand Youssoufa Moukoko (17 ans) pourrait quitter le Borussia Dortmund dès cet été. Annoncé comme étant le nouveau joyau du football allemand, ce dernier a connu une deuxième saison professionnelle difficile.

En plus d’Erling Haaland, le Borussia Dortmund pourrait voir un autre de ses attaquants quitter le Westfalenstadion. D'après Bild, le dauphin du Bayern Munich envisage de se séparer de Youssoufa Moukoko dès cet été. En fin de contrat en juin 2023, l’international espoir allemand (17 ans) devrait plier bagages mais à certaines conditions. Toujours selon la presse allemande, Dortmund souhaiterait inclure une clause de rachat dans la transaction. Ce type de clause avait permis au Real Madrid de rappatrier Dani Carvajal pour seulement 6,5 millions d'euros en 2013 après l'avoir vendu au Bayer Leverkusen.

De son côté, Moukoko refuserait de prolonger son contrat pour le moment. Un prêt semble inenvisageable compte tenu de la situation contractuelle du jeune allemand. En passe de recruter Karim Adeyemi pour combler le probable vide laisser par Haaland, le BVB ne semble pas compter sur sa "pépite" à court terme.

Alors qu’il n’était pas encore professionnel, Youssoufa Moukoko était déjà sous le feu des projecteurs. Surclassé en U17 à l’âge de 13 ans, il écrase alors tout sur son passage en plantant 46 buts en 25 matchs. Une nouvelle fois surclassé la saison suivante en U19, Moukoko remet ça en inscrivant 34 buts en 20 matchs.

En novembre 2020, le natif de Yaoundé devient le plus jeune joueur de l'histoire en Bundesliga (16 ans et un jour), effaçant la marque de Nuri Sahin (16 ans et 355 jours) datant de 2005. Moukoko détient également le record du plus jeune joueur ayant joué en Ligue des champions et du plus jeune buteur de Budesliga. Malgré tous ces records de précocité, Moukoko a ensuite peiné à se faire une place dans l’ombre d’Erling Haaland et Donyell Malen. Pire, Moukoko enchainant les blessures cette saison, il a glissé dans la hiérarchie des attaquants, laissant sa place à Simon Tigges.

Sa saison étant déjà terminée pour cause de blessure, Youssoufa Moukoko pourrait donc trouver du temps de jeu loin de Dortmund pour lancer définitivement sa carrière, toujours sous l’oeil attentif des Jaunes et Noirs.