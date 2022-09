Mercato: les clubs de Ligue 1 peuvent encore recruter

Si le mercato a fermé ses portes jeudi à 23 heures, plusieurs possibilités permettent encore aux clubs de Ligue 1 de recruter en attendant l’ouverture du marché hivernal. Cela pourrait notamment débloquer le cas Bamba Dieng.

Ouvert depuis le 10 juin, le mercato d’été a fermé ses portes jeudi à 23h à l’issue d’une dernière journée très active en France. Elle fut aussi marquée par quelques échecs notamment sur le cas Bamba Dieng, dont la signature à Nice n’a pas été enregistrée en raison d’un problème lors de la visite médicale. L’attaquant sénégalais reste pour le moment à l’OM qui attend de plus amples informations. Mais tout n’est pas encore perdu sur ce dossier ou pour les clubs qui estiment ne pas s’être suffisamment renforcés. Il existe encore des possibilités de recruter hors période réglementaire.

Le règlement autorise de faire signer des joueurs libres de tout contrat en dehors de la période d’enregistrement. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont aussi la possibilité de recruter un "joker" parmi les joueurs sous contrat, entre le mercato d’été et celui d’hiver. "Cette possibilité de recrutement exceptionnel est strictement limitée à un joueur par club et reste soumise au respect des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables au statut du joueur", indique le point 4 de l’article 213 du règlement de la LFP.

Les clubs ont un joker

Le cas Bamba Dieng pourrait ainsi être résolu de la sorte si Nice souhaite revenir à la charge pour recruter l’international sénégalais. En 2019, Marseille avait utilisé sa carte joker pour faire venir Valentin Rongier de Nantes après avoir échoué à trouver un accord avec le club des Pays de la Loire dans les temps.

Il reste enfin un dernier cas où les clubs peuvent se renforcer en dehors du mercato: celui du joker médical. Cela est possible en cas de décès d’un joueur sous contrat, de blessure grave du gardien de but ou de son remplaçant (dans cette hypothèse, le club ne peut recruter qu’un nouveau gardien), de blessure grave d’un joueur sous contrat, lors d’une sélection en équipe de France, si cette blessure entraîne pour le joueur une incapacité d’une durée supérieure ou égale à trois mois.

"Dans les deux derniers cas, les blessures sont constatées et appréciées par le médecin fédéral national, précise le règlement. Le joueur blessé et le joueur recruté ne peuvent, dans ces hypothèses, être inscrits simultanément sur la feuille de match pendant les trois mois suivant la date du constat de la blessure."