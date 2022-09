Nice: après Dieng, un autre transfert manqué au dernier moment... pour un bug informatique

Les dernières heures du mercato ont été chaotiques du côté de l'OGCN. Après avoir vu le transfert de Bamba Dieng ne pas se réaliser en raison d'un problème lors de la visite médicale, Nice n'a pas pu conclure le prêt de Lucas Da Cunha à Lorient pour un bug informatique.

La dernière journée du mercato a été intense pour les dirigeants et les supporters des Aiglons. Dans le sens des arrivées et des départs, le trafic a été intense en cette fin d'été sur la Côte d'Azur. Mais la conclusion a de quoi laisser un goût amer à l'OGCN. Après les départs de Kasper Dolberg (FC Séville) et d'Amine Gouiri (Rennes), ainsi que les arrivées de Gaëtan Laborde (Rennes) et de Mads Bech Sorensen (Brentford, le club azuréen devait conclure deux derniers mouvements. Pour finalement, deux ratés.

L'improbable feuilleton Bamba Dieng, que les Niçois avaient réussi à arracher à Leeds, s'est achevé sur un imbroglio lors de la visite médicale de l'attaquant de l'OM. Une difficulté assez importante pour annuler le transfert, même si à Marseille on imagine encore une possible heureuse issue.

Les documents n'arrivent pas à temps

Le deuxième loupé est intervenu pour un joueur qui devait quitter l'OGCN sous la forme d'un prêt. Mais Lucas Da Cunha ne rejoindra finalement pas Lorient lors de cette première partie de saison. Tout était pourtant ficelé entre les deux clubs pour un prêt donc, avec option d'achat à hauteur de 2 millions d'euros. Mais le transfert a capoté. Les documents officiels n'ont pas été envoyés à temps, un bug informatique en serait la raison. Conséquence, le joueur devrait rester à Nice.

Une probable désillusion pour l'attaquant prêté la saison passée à Clermont (15 matchs, 2 buts) et qui n'a disputé que 11 rencontres avec les Aiglons. Formé à Rennes, l'ancien international français U19, aujourd'hui âgé de 21 ans, avait également connu un prêt par l'OGCN à Lausanne en 2020-2021 (28 matchs, 6 buts).

>> Les infos mercato EN DIRECT