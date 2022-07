Mercato: les deux joueurs libres que Tudor aimerait faire signer à l'OM

Igor Tudor aurait ciblé Dries Mertens et Matias Vecino, rapporte l'ANSA, agence de presse italienne. Le technicien croate, tout juste officialisé sur le banc de l’OM, a croisé les deux joueurs lors de son passage en Serie A.

L’Olympique de Marseille est allé chercher le successeur de Jorge Sampaoli en Italie. Et le club phocéen pourrait bien continuer son marché de l’autre côté des Alpes dans les jours à venir. Alors qu’Igor Tudor, ancien coach de l’Hellas Vérone, vient d’être officialisé sur le banc marseillais, l'ANSA, agence de presse italienne, rapporte que le technicien croate aurait ciblé deux joueurs qu’il a croisés lors de son passage en Serie A: Dries Mertens et Matias Vecino.

Tudor aurait sondé le marché des joueurs libres en Italie

Selon l’ANSA, Tudor aurait sondé le marché des joueurs libres en Italie et les deux joueurs rentrent dans cette catégorie. Sans club depuis la fin de son contrat avec le Napoli le 30 juin dernier, Mertens a déjà été annoncé dans le viseur de l’OM ces dernières semaines et l’arrivée de Tudor pourrait bien relancer cette piste. Depuis son arrivée à Naples en 2013, l’ailier belge (35 ans) a disputé 397 matchs, pour 148 buts, 90 passes décisives et deux coupes d'Italie remportées.

L’international uruguayen Matias Vecino (60 sélections), âgé de 30 ans, est quant à lui libre de s’engager avec n’importe quelle équipe depuis la fin de son bail du côté de l’Inter Milan. La saison dernière, le milieu de terrain a manqué de temps de jeu avec le vice-champion d’Italie, disputant seulement 16 matchs de Serie A (dont deux en tant que titulaire). Une arrivée sur la Canebière dans un entrejeu orphelin de Boubacar Kamara pourrait relancer l'Uruguayen, également dans les petits papiers de Valence.