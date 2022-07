Mercato en direct: Dembélé sera absent à la reprise du Barça

Les clubs reprennent au fur et à mesure l'entraînement et le mercato s'accélère. En ce début de semaine, le PSG et l'OM devraient annoncer respectivement leur nouvel entraîneur pour la saison à venir. Suivez toutes les dernières informations et rumeurs avec notre live mercato.

Porto a fait une offre pour Hwang Ui-Jo Selon l'Equipe, les Girondins de Bordeaux auraient une offre du FC Porto pour Hwang Ui-Jo, l'attaquant sud-coréen. Le montant n'a néanmoins pas filtré alors que le FC Nantes est aussi sur les rangs. Le club portugais s'intéresse aussi à Junior Onana, milieu de terrain camerounais.



Ousmane Dembélé absent à la reprise du Barça Désormais libre de tout contrat, Ousmane Dembélé ne sera pas présent ce lundi au centre d'entraînement du FC Barcelone. Le club avait laissé la porte ouverte au Français, s'il annonçait son intention de rester au club avant ce dimanche soir.



Bonjour à tous Bienvenue à tous sur RMC Sport pour suivre en direct commenté les dernières informations et rumeurs liées au mercato, qui a ouvert ses portes depuis pratiquement un mois. Après le départ surprise de Jorge Sampaoli, l'OM devrait annoncer la signature ce lundi d'Igor Tudor, là où le PSG se prépare à officialiser l'arrivée de Christophe Galtier.