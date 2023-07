Mercato: les dirigeants de Leipzig à Lens pour finaliser le transfert de Loïs Openda et une vente record

D'après la presse allemande, les dirigeants du RB Leipzig vont se déplacer ce jeudi à Lens pour formuler une nouvelle offre pour Loïs Openda, dont le prix est fixé par le RC Lens à 50 millions d'euros.

Le RB Leipzig se rapprocherait d'un accord pour le transfert de Loïs Openda selon Bild et Sky Sports en Allemagne. Si l'attaquant belge du RC Lens (23 ans) est d'ores et déjà d'accord pour un contrat jusqu'en 2028, les négociations continuent entre les dirigeants allemands et lensois.

Le club sang et or ne compte pas lâcher son joueur à moins de 50 millions d'euros pour rappel, comme indiqué ces derniers jours par RMC Sport. Des représentants de Leipzig seraient attendus à Lens ce jeudi pour une offre en face-à-face et ils devraient donc s'aligner sur les prétentions adverses pour obtenir un accord définitif.

Pouille a confirmé avoir déjà reçu trois offres

Le record de vente du RC Lens devrait donc rapidement tomber. La saison dernière, le jeune milieu de terrain Cheick Doucouré était parti à Crystal Palace pour 25 millions d’euros. Arrivé à l'été passé contre près de 12 millions d'euros, Loïs Openda est sous contrat jusqu'en 2027.

Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille avait confirmé lundi avoir reçu une troisième offre du RB Leipzig. Toutefois, le dirigeant indiquait aussi que l'idée du club était de garder Loïs Openda, tout en précisant que les estimations des deux clubs en vue d'un potentiel transfert étaient encore assez éloignées.

Le RB Leipzig cherche un remplaçant à Christopher Nkunku, parti en direction de Chelsea. Avec 21 buts en 38 matchs de Ligue 1, Loïs Openda a suscité la convoitise mais se dit prêt à changer d'air: "Je pense que Leipzig peut être un beau club qui va m'aider à pouvoir franchir une étape dans ma carrière en termes d'ambition., confiait l'intéressé à RTL Belgique. C'est une équipe qui peut m'emmener au plus haut niveau."