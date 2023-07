Mercato: les discussions ne progressent pas entre le PSG et Mbappé pour une prolongation

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de ne pas activer sa clause pour une année supplémentaire. Le club parisien ne veut pas entendre parler d'un départ gratuitement de l'attaquant français, comme il l'a rappelé avec force ce mercredi par la voix de Nasser Al-Khelaïfi. Mais les discussions pour une prolongation n'avancent pas.

La situation se tend de plus en plus entre Kylian Mbappé et le PSG. Ce mercredi, en marge de la présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi a haussé le ton et adopté un visage très ferme. Au point de fixer un ultimatum à son attaquant pour qu’il décide de prolonger. "Si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. Il doit décider la semaine prochaine, dans les dix jours. Au plus tard dans deux semaines. S’il ne veut pas décider la porte est ouverte. Il n’y a personne de plus grand que le club, y compris moi", a déclaré le président du PSG.

Pour l’heure, les discussions entre le Paris Saint-Germain et Mbappé, pour une prolongation de contrat, ne progressent toujours pas. La balle est maintenant dans le camp du champion du monde 2018. S’il ne prolonge pas, à compter du 1er janvier 2024, l’attaquant sera libre de signer avec un autre club. Il pourrait quitter le club parisien gratuitement à l’été prochain. Une issue impensable et qui irrite Al-Khelaïfi.

La prime de fidélité de Mbappé doit être versée avant la fin du mois

Pour rappel, Mbappé dispose encore d’une année de contrat mais a annoncé au club son choix de ne pas activer son option pour une prolongation jusqu’en 2025 par le biais d’un courrier le mois dernier. L’international français avait posé avec un maillot '2025' lors de sa prolongation. Quelques semaines plus tard, il envoyait cette lettre. Un timing qui a surpris le club.

Ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi a voulu faire passer un message. S'il veut partir, Mbappé sera mis sur le marché dès cet été. Les deux options ont bien été rappelées. Par ailleurs, la première partie de la prime de fidélité, qui est de 40 millions d’euros, doit être versée par le club à Mbappé avant la fin du mois de juillet.