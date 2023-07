PSG: "C’est une nouvelle ère", Luis Enrique clame son envie de prôner un jeu offensif

Officiellement présenté lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi, Luis Enrique a détaillé le style de jeu qu’il souhaite mettre en place au Paris Saint-Germain. L’entraîneur espagnol prône une identité résolument offensive.

Si l’on se fie à la promesse de Luis Enrique, les supporters parisiens ne devraient pas s’ennuyer dans les mois à venir. Officiellement intronisé comme nouvel entraîneur du PSG ce mercredi, le technicien espagnol a détaillé l’identité de jeu qu’il souhaite inculquer au club de la capitale. Et elle est résolument tournée vers l’avant.

"L'identité offensive, c'est non-négociable, a clamé Luis Enrique en conférence de presse. Si on pense qu’on ne peut pas jouer de façon offensive, on ne vient pas. C'est ma philosophie. Comme entraîneur, tu dois évidemment t'adapter aux joueurs que tu as. Mon travail est de tirer le meilleur de mes joueurs individuellement et collectivement. Je peux vous garantir qu’on jouera en tant qu’équipe."

Que les supporters "prennent du plaisir en venant au stade"

"C’est une nouvelle ère, un nouveau moment, a poursuivi Luis Enrique. On va essayer de rester attaché à ce style offensif qui plaira beaucoup aux supporters. Nous, ce qu’on veut, c’est qu’ils prennent du plaisir en venant au stade." Quelques minutes plus tôt, Nasser Al-Khelaïfi était sur la même longueur d'onde: "On veut un style offensif. On veut du plaisir quand on regarde notre équipe."

Dans la foulée de l’officialisation du départ de Christophe Galtier, acté après de longues négociations, Luis Enrique a donc fait ses premiers pas en tant que coach du PSG ce mercredi. L’ancien coach du Barça et sélectionneur de l’Espagne a signé un contrat jusqu’en 2025 avec le club de la capitale.