EN DIRECT - PSG: Nasser Al-Khelaïfi va enfin prendre la parole

Il aura fallu attendre au cœur de la soirée d'hier pour que les documents soient signés. C'est maintenant acté, Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a reçu, validé puis signé l'accord à l'amiable qu'il a trouvé avec le Paris Saint-Germain pour acter leur séparation. Le technicien a paraphé ce "docusign" électronique au terme d'une journée où le club de la capitale a accéléré le processus. Surtout après avoir annoncé une conférence de presse dès le lendemain à 14 heures. Cet accord concerne également les adjoints Thierry Oleksiak, et Joao Sacramento qui s'est ajouté récemment à ces négociations alors qu'il a décidé de rester fidèle à l'ex-coach de Nice. Communiqué du club à venir dans quelques minutes, rédigé avec Christophe Galtier et son avocat.

>> Plus d'informations ici

AP et EJ