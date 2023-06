Mercato: Letang assure que Fonseca va rester à Lille, et recadre un peu l'OM

Alors que son entraîneur portugais, Paulo Fonseca, est courtisé par l'OM, le président lillois Olivier Létang assure dans un message transmis à la presse que le technicien restera au LOSC la saison prochaine. En regrettant que les "clubs" intéressés par le coach ne l'aient pas informé.

Le LOSC défend ses intérêts. Dans un message transmis à la presse, que RMC Sport est en mesure de relayer, Olivier Letang, président lillois, affirme ce dimanche son envie de poursuivre la saison prochaine avec son entraîneur portugais Paulo Fonseca, courtisé par l'Olympique de Marseille.

"Paulo est bien au LOSC"

"Je peux réaffirmer que Paulo sera l’entraîneur du Losc l’année prochaine, assure le dirigeant. Nous sommes très fiers qu’il soit courtisé, ça prouve la qualité de son travail et de notre projet au sein du Losc."

Avant d'adresser un petit tacle indirect à l'OM: "Il a eu l’honnêteté de m’informer rapidement des intérêts de certains clubs pour lui. J’aurais aimé que ces clubs en fassent de même mais la priorité du jour est de rassurer nos supporters sur la stabilité de notre projet et de notre staff." Et de le répéter: "Paulo est bien au Losc et avec lui nous espérons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés."

Comme indiqué plus tôt ce dimanche, Paulo Fonseca avait pourtant quasiment trouvé un accord avec l'OM. Marseille n'a pour le moment pas mis fin à cette piste et va essayer de convaincre le Portugais, puis Lille. Le problème étant qu'il reste un an de contrat à Fonseca dans le Nord, et que les dirigeants marseillais, pour le débaucher, devront trouver un terrain d'entente financier avec leurs homologues lillois.

La dernière option de l'OM, si cette piste n'aboutit pas, s'appelle Marcelino, ancien coach de Valence ou encore de l'Athletic Bilbao. Pour rappel, le dossier Marcelo Gallardo a lui été refermé ce week-end.