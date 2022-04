Mercato: "Lewandowski au Barça? Il y a une chance", assure Javi Martinez

L'ancien milieu de terrain du Bayern Munich Javi Martinez, a laissé entendre dans une interview pour la radio espagnole SER, qu'une arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone n'était pas à exclure, et que le Polonais aurait la sensation qu'évoluer en Espagne le rapprocherait du Ballon d'or.

Réputé pour ne pas mâcher ses mots, Javi Martinez était l'invité jeudi soir de l'émission El Largero de la radio espagnole SER. Interrogé sur un potentiel transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone, l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich a répondu que ce n'était pas impossible.

"Je pense qu'il y a une chance"

"Justement j'ai parlé avec lui aujourd'hui même et il m'a dit : 'Chaque jour, tu as plus de cheveux gris'", s'est d'abord amusé l'ancien champion du monde 2010 avant d'être plus sérieux : "Le truc avec le Bayern, c'est qu'il n'y a pas de clause. S'ils ne veulent pas te vendre, tu es foutu. Je pense qu'il y a une chance (qu'il signe au Barça). Je crois qu'il pense qu'en jouant en Espagne, il aurait gagné un ou deux Ballons d'or. Et c'est pourquoi il veut essayer."

Celui qui évolue aujourd'hui au Qatar SC après avoir quitté le Bayern à l'issue de la saison 2020-2021 poursuit : "Il a le sentiment qu'il méritait le Ballon d'Or. Ce n'est pas la même chose de jouer dans le championnat espagnol, dans un Barça ou un Madrid, que dans le championnat allemand. S'il préfère le Real Madrid ou le Barça ? Demain, je lui demanderai."

Une réunion entre son agent et les dirigeants bavarois jeudi

Le journaliste de la SER Mario Torrejon ajoute dans la foulée que le Real Madrid aurait tenté à plusieurs reprises de convaincre le Polonais, mais sans que le Bayern ne le laisse partir. Pour autant, selon les informations RMC Sport, une réunion entre l'agent de Lewandowski, Pini Zahavi, et les dirigeants du Bayern a eu lieu jeudi en Bavière afin de convaincre le club de le laisser partir cet été.

La veille, son représentant était à Barcelone pour rencontrer Mateu Alemany, directeur sportif du Barça, qui aurait fait part d'une proposition entre 30 et 35 millions d'euros pour acheter la dernière année de contrat restante à l'attaquant du Bayern.

Ces derniers jours, les dirigeants munichois ont exclu un départ de leur star. À la question, "pouvez-vous exclure un départ de Robert Lewandowski à la fin de cette saison?", le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic a clairement répondu: "Oui" lors d'une émission sur Sky Allemagne dimanche.

Robert Lewandowski s'était montré plus énigmatique samedi dernier, à l'issue d'un nouveau titre obtenu en Bundesliga avec son équipe. "Pour le moment il ne se passe rien, on va voir. Ce n'est pas si simple pour moi", a-t-il dit, mais "il va bientôt se passer quelque chose". Déjà Soulier d'or européen en 2021, le canonnier a marqué 48 buts en 43 matches cette saison pour le Bayern, toutes compétitions confondues.