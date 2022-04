Mercato: le Bayern Munich répond fermement aux rumeurs de départ de Lewandowski au Barça

En marge de l’élimination du Bayern Munich face à Villarreal, mardi en quart de finale de la Ligue des champions, Oliver Kahn a fait le point sur l’avenir de Robert Lewandowski. Et le dirigeant bavarois s’est montré ferme face aux rumeurs de départ de l’attaquant polonais, dont le nom est associé au FC Barcelone en ce début de printemps.

Une mise au point très claire. Le Bayern Munich n’a pas l’intention de se séparer de Robert Lewandowski cet été. C’est le message délivré par Oliver Kahn en marge de l’élimination face à Villarreal, mardi, en quart de finale de Ligue des champions. De passage sur le plateau de Prime Video, dressé au bord du terrain de l’Allianz Arena, le président du directoire du Bayern a fait le point sur la situation du buteur polonais, sous contrat jusqu’en 2023. En envoyant un petit tacle à la presse.

"Apparemment, il y a un concours pour voir qui sortira l’histoire la plus absurde sur Robert Lewandowski", a lancé Kahn, dans des propos rapportés par Bild. Avant de développer:"Nous avons un contrat avec Lewandowski qui dure encore une saison. Il sait ce qu’il a chez nous. Et nous savons ce qu’il représente. Maintenant, attendons et voyons. Nous ne sommes pas fous, nous ne discutons pas du transfert d’un joueur qui marque 30 à 40 buts chaque saison. Je ne pense pas que ça puisse être le cas."

"Des discussions entamées pour une prolongation"

Cette sortie fait suite aux rumeurs d’un intérêt mutuel entre Lewandowski et le FC Barcelone. Des informations relayées par le média polonais TVP et démenties par Bild. Reste que l’attaquant de 33 ans, auteur de 47 buts en 41 matchs cette saison (toutes compétitions confondues), n’a toujours pas prolongé avec les champions d’Allemagne.

"Nous avons dit que nous entamerions les discussions à ce sujet et nous les avons entamés il y longtemps. Dès qu’il y aura quelque chose à signaler, nous le ferons", a conclu Oliver Kahn.