Mercato: Lille a refusé les approches anglaises pour Botman, dont une très grosse somme de Newcastle

Le Losc, plus solide sur le plan financier, ne compte pas se séparer de son défenseur central néerlandais Sven Botman au mercato d'hiver malgré l'intérêt des formations de Premier League et plusieurs offres de Newcastle.

Il va falloir être attentif au marché des défenseurs centraux entre cette fin de mercato hivernal et la prochaine fenêtre des transferts l’été prochain. Plusieurs clubs importants en Europe sont à la recherche à ce poste-là. Une demande importante qui pourrait faire grimper les prix et faire les affaires des clubs français dont les joueurs sont très demandés. C’est le cas du Lillois Sven Botman. Identifié par plusieurs cellules de recrutement européennes, le défenseur central est probablement l’élément le plus courtisé. Mais le LOSC résiste, pour l’instant, à toutes les approches.

Vers un départ l'été prochain

Newcastle se montre pourtant très pressant et a effectué plusieurs offres à Lille, dont la dernière tourne autour des 35 millions d’euros. Sauf que les dirigeants lillois vont terminer l’exercice 2021-2022 positif sur le plan économique avec la qualification en 8èmes de finale de Ligue des champions et la vente de Jonathan Ikoné à la Fiorentina estimée à 15 millions d’euros. Des résultats financiers qui permettent, pour l’instant, à Lille de résister et de rester ferme. En attendant l’été prochain, où la porte s’ouvrira pour Sven Botman. Le Néerlandais est sous contrat jusqu’en juin 2025.