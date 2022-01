Lille: Faivre, Ferhat, Botman... Quel mercato d'hiver pour les Dogues?

À l'entame de cette deuxième partie de saison pour Lille, RMC Sport fait le point sur l'effectif des Dogues. Avec plusieurs joueurs en fin de contrat, un départ de Jonathan Ikoné - qui pourrait en appeler d'autres - et des renforts souhaités par Gourvennec, le mercato hivernal devrait être chargé pour le club nordiste.

Depuis le 1er janvier, les clubs sont propulsés dans le tumulte du mercato d'hiver. Entre les contrats à consolider pour certains, les portes de sortie à trouver pour d'autres et les bonnes affaires à réaliser, les dirigeants sont à pied d'oeuvre. Et ceux du LOSC n'y font pas exception.

Ils sont en fin de contrat en juin : Reinildo, Yilmaz, Xeka, Fonte, Pied, Grbic (prêt)

Au club depuis 2018, l'international portugais (49 sélections) José Fonte est en attente d’un retour de sa direction pour continuer son aventure dans le Nord. Pour le moment, rien ne semble filtrer et le fait de ne pas savoir l’agacerait un peu. Il en serait différemment pour Reinildo, que Lille aimerait prolonger mais cela semble compliqué. Le latéral gauche mozambicain de 27 ans est suivi de près par Naples, qui pourrait soumettre une offre à hauteur de 8 millions d'euros.



Le gardien Ivo Grbic, prêté par l’Atletico de Madrid avec option d’achat (environ cinq millions d'euros) ne devrait pas rester. La tendance serait de propulser le jeune Lucas Chevalier (20 ans), prêté à Valenciennes. Mais si le Croate fait une grosse deuxième partie de saison, son cas pourrait évoluer. Pour les autres - Burak Yilmaz, Xeka, Jérémy Pied - un départ semble certain.

La priorité du mercato : trouver un remplaçant polyvalent à Ikoné

Après le départ de Jonathan Ikoné pour la Fiorentina (environ 15 millions d’euros), le président Olivier Létang a dit que le LOSC resterait compétitif, ce qui signifie qu’il envisage de lui trouver un remplaçant polyvalent. Surtout qu’à l’intersaison, Luis Araujo n’avait pas été remplacé après son départ en MLS (Atlanta). Le jeune Angel Gomes, 21 ans, commence à montrer le bout de son nez (16 apparitions depuis le début de la saison) mais ne semble pas encore avoir le volume de jeu nécessaire pour être un titulaire indiscutable.



Plusieurs noms reviennent quant à ce possible remplaçant, à savoir ceux du Nantais Ludovic Blas - mais le montant du transfert freinerait le LOSC - du Brestois Romain Faivre ou encore du Nîmois Zinedine Ferhat.

Il sera compliqué de les garder après l'été : Botman, David, Sanches

Ils sont plusieurs, et pas des moindres, à être sollicités par de grosses écuries. L'actuel meilleur buteur de Ligue 1 (12 réalisations) Jonathan David ne devrait pas rester dans le Nord après l'été. Son agent l’a même annoncé dans un média canadien. Un coup dur pour celui qui est l'homme clé de l'attaque des Dogues depuis le début de saison.

Blessé durant six semaines, Sven Botman a retrouvé son meilleur niveau et est indéboulonnable en défense centrale. Des clubs comme Liverpool, Newcastle et plusieurs écuries Italie ont un œil sur le Néerlandais de 21 ans, dont le contrat avec Lille court jusqu'en juin 2025.

Lui est débarrassé des blessures depuis deux mois. Renato Sanches revient en force et des clubs s’intéressent à lui. L’été dernier, il devait signer à Barcelone mais sa blessure au genou (arthroscopie) l’en a empêché. Pour rappel, le milieu de terrain de 24 ans, international portugais (32 sélections), avait quitté le Bayern pour 22 millions d’euros à l'été 2019.

Pour Sanches comme pour Botman, un départ serait envisagé mais pas avant juin prochain. Le LOSC doit garder son ossature pour finir la saison à une place européenne et pour son 8e de finale en Ligue des champions contre Chelsea. En fin de contrat en 2023, Jonathan Bamba pourrait lui aussi quitter le club à l'issue de la saison.