Mercato: Lille et la Juventus négocient pour Weah

L'attaquant du LOSC, Timothy Weah, pourrait rejoindre la Juventus cet été. D'après nos informations, les négociations sont en cours entre les deux clubs. Lille souhaite recevoir 15 millions d'euros pour laisser partir son joueur.

Son illutre père George, Ballon d'or 1995, avait brillé sous les couleurs de l'AC Milan. Timothy Weah (23 ans) pourrait, lui, découvrir la Juventus, un autre grand de Serie A. D'après nos informations, les discussions sont en cours entre le club turinois et le LOSC, qui souhaite toutefois recevoir une offre de 15 millions pour céder son attaquant.

Le joueur s'est lui déjà entendu avec la Juventus pour un contrat de 5 ans. Il ne manque que les derniers détails à régler. Timothy Weah a choisi le club italien plutôt que l'Atlético de Madrid ou le Bayer Leverkusen, qui étaient également intéressés.

En fin de contrat dans un an

Arrivé à Lille il y a quatre ans, Weah ne s'y est pas imposé comme indiscutable. Il n'a inscrit que 8 buts en 107 matchs et sort d'une saison surprenante, où il n'a pas marqué le moindre but en 32 matchs mais où il a aussi joué un certain nombre de rencontres comme latéral, aussi bien à gauche qu'à droite.

L'Américain, titulaire en sélection lors de la dernière Coupe du monde, est arrivé à Lille à l'été 2019 pour 10 millions d'euros en provenance du Paris Saint-Germain. Il sera en fin de contrat dans un an, à l'été 2024. Si le LOSC obtient les 15 millions qu'il souhaite, il aura donc fait une plus-value intéressante.