Mercato: l'étonnant rebond de l'ancien Lyonnais Marcelo

Libre de tout contrat après un bref passage à Bordeaux, l'ancien Lyonnais Marcelo s'est engagé pour une saison avec le Western Sydney Wanderers FC, en Australie.

Drôle de rebond pour Marcelo. Libre après un bref passage à Bordeaux (onze matchs), l'ancien Lyonnais s'est engagé ce dimanche avec le club australien du Western Sydney Wanderers FC pour la saison prochaine, qui débute en octobre.

"Ce qui m'amène en Australie, c'est d'abord le projet des Wanderers pour la saison, nous voulons construire une bonne équipe et nous voulons nous battre pour de grandes choses", a déclaré Marcelo sur le site du club. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses de la part des joueurs et des personnes qui ont joué en Australie et je suis sûr que ce ne sera pas facile car chaque championnat a ses difficultés et ses qualités particulières."

Une image écornée en France

Le défenseur de 35 ans va donc essayer de se relancer à plus de 17.000 kilomètres de la France après un exercice 2021-2022 délicat. Mis à l'écart de l'OL en août après une déroute face à Angers (3-0), où il avait inscrit un but contre-son-camp, le Brésilien avait été évincé en raison d'un "comportement déplacé". Selon L'Équipe, il avait eu des flatulences dans le vestiaire, avant d'en rigoler avec certains coéquipiers pendant une prise de parole de Léo Dubois. Une information démentie par le principal intéressé lui-même.

Envoyé en réserve, malgré une inscription sur la liste de la Ligue Europa, Marcelo avait été libéré le 26 janvier après un commun accord trouvé avec le club. Deux jours plus tard, il s'était engagé avec Bordeaux, sans pour autant stopper l'hémorragie, puisque les Girondins sont descendus en Ligue 2.