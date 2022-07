PSG-Nantes: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le Trophée des champions

Le PSG et le FC Nantes s'affrontent ce dimanche à Tel-Aviv pour le Trophée des champions, premier trophée de la saison 2022-2023. Une rencontre à suivre à partir de 20 heures.

Ce n'est pas le plus prestigieux, évidemment, mais c'est le premier trophée en jeu de la saison dans le football français. Comme chaque année avant la reprise de la Ligue 1, le Trophée des champions opposera ce dimanche le champion de France en titre au dernier vainqueur de la Coupe de France, à savoir le PSG et le FC Nantes.

Les deux clubs s'affronteront ce dimanche soir au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv, en Israël. La rencontre débutera à 20 heures, et sera à suivre sur la plateforme Prime Vidéo d'Amazon.

Les Nantais sans complexe

Dix fois vainqueur du Trophée des champions, dont huit fois de suite entre 2013 et 2020, le Paris Saint-Germain avait laissé le titre lui échapper l'an dernier en s'inclinant contre le LOSC (1-0), déjà à Tel-Aviv. Autant dire que les Parisiens auront à coeur de l'emporter.

Privés de Kylian Mbappé, suspendu, ils devront toutefois faire face à une équipe nantaise pour le moins séduisante l'an passé, et sans complexe. "Bien sûr qu’on aimerait que cette dynamique se poursuive dans le temps, a ainsi lancé Antoine Kombouaré à la veille de l'affiche. Ça passe par un gros match demain. (...) La saison dernière c’était une chose et cette année si on pense qu’on est une équipe forte et que les joueurs en face, les adversaires, vont nous respecter et avoir peur de nous, on se trompe. Donc ça va être super intéressant parce que j’aurai des éléments de réponse à chaque fois."