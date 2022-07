Mercato: Lille tente d'enrôler un bel espoir du PSG

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Lille est prêt à proposer cinq millions d'euros au PSG pour son latéral droit Thierno Baldé (20 ans), qui sort d'une belle saison en prêt au Havre.

La saison 2021-2022 a été celle de la révélation pour Thierno Baldé. Envoyé s’aguerrir au Havre, pour un prêt d’une année sans option d’achat, le joueur du PSG (20 ans) a confirmé son grand potentiel. Ce jeune latéral droit, capable également de dépanner dans l’axe, a disputé 31 rencontres de Ligue 2 sous les ordres de Paul Le Guen.

L’occasion pour lui de prendre confiance et de gagner en maturité. Ses solides prestations lui ont aussi permis de disputer (et de gagner) le tournoi Maurice-Revello (ex- tournoi de Toulon) avec l’équipe de France U20 en juin. Il était notamment titulaire lors de la finale remportée par les Bleuets face au Venezuela (2-1).

Une offre de cinq millions d'euros ?

Elu dans le onze type du tournoi, Thierno Baldé devrait passer un nouveau cap dans les jours à venir. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, les dirigeants du Losc ont identifié son profil pour remplacer Mehmet Zeki Çelik, bien parti pour rejoindre la Roma contre un chèque de sept millions d’euros.

Lille serait prêt à proposer cinq millions d’euros au PSG pour le recruter. Dans cette opération, le club de la capitale songerait à inclure une clause de rachat. Interrogé sur son avenir en mai dans un entretien à Goal, le natif de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) avait indiqué que sa priorité était d'avoir du temps de jeu.

"Je suis encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 pour l’instant le plus important pour moi c’est de jouer et c’est quelque chose que j’ai compris cette année. Cette saison a été bénéfique pour moi. Si je pouvais avoir une saison similaire voire meilleure, en qualité et en quantité, ça serait parfait", avait-il confié.