PSG: un premier match amical contre Quevilly-Rouen avant la tournée au Japon

Dernière équipe de Ligue 1 à reprendre le chemin de l'entraînement, le PSG débute sa préparation ce lundi par les tests physiques. Le premier match amical est prévu le 15 juillet face à Quevilly-Rouen.

Les vacances se terminent pour les joueurs du PSG. Alors que toutes les équipes de Ligue 1 ont déjà repris la route de l'entraînement pour préparer la saison 2022-2023, les Parisiens sont attendus au Camp des Loges lundi et mardi pour les traditionnels tests physiques de rentrée.

Les internationaux reviendront plus tard et sont attendus le 11 juillet prochain. Le Paris SG jouera le premier match amical de son intersaison le 15 juillet contre Quevilly-Rouen Métropole (QRM), une équipe de Ligue 2, a annoncé samedi le club de la capitale. Le match se tiendra à huis clos et à 17h, au Camp des Loges, a précisé le PSG.

Tournée au Japon avant le Trophée des champions

Au lendemain de ce match amical, les Parisiens rejoindront le Japon pour un stage de deux semaines. Ils y disputeront trois matchs amicaux contre des formations locales: Kawasaki Frontale (mercredi 20 juillet), Urawa Red Diamonds (samedi 23 juillet) et le Gamba Osaka (lundi 25 juillet). En point d'orgue de la tournée, les coéquipiers de Kylian Mbappé joueront le Trophée des champions face à Nantes, le 31 juillet à Tel Aviv.



Le PSG n'a toujours pas officialisé le nom de son futur entraîneur, qui sera Christophe Galtier. RMC Sport annonçait ce vendredi que l'ancien coach de l'OGC Nice signera lundi son contrat d'entraîneur du PSG, où il succèdera donc à Mauricio Pochettino. Sa présentation devrait avoir lieu mardi, au lendemain de la reprise des Parisiens.