Mercato: Lille va faire coup double avec Adam Ounas et André Gomes

Alors que l'on pensait le mercato du LOSC terminé, le club nordiste va sortir le chéquier pour s'offrir deux recrues de dernière minute, et pas des moindres.

Lille va faire coup double. Dans les dernières heures du mercato, le LOSC s'apprête à boucler deux arrivées, comme annoncé par plusieurs médias. Adam Ounas vient renforcer le secteur offensif et André Gomes l'entrejeu, qui manquait clairement d'éléments après les départs de Xeka, Amadou Onana et Renato Sanches.

Adam Ounas arrive en provenance de Naples, où son temps de jeu était fortement réduit depuis plusieurs saisons, avec des prêts plus ou moins concluants dans plusieurs clubs d'Europe. André Gomes débarque lui d'Everton. La concurrence et les blessures qu'il a subies ont eu raison de son temps de jeu.

Ce double recrutement est une petite surprise. Le club nordiste avait fait comprendre hier que le mercato était terminé, malgré les demandes de renforts de son entraîneur Pablo Fonseca.

Enorme imbroglio entre Armand et Fonseca

L'atmoshère était étrange ce mercredi soir aux alentours du stade Pierre Mauroy. Il y avait la défaite des Lillois sur leur pelouse face à Nice (1-2), bien sûr, mais pas seulement. Une réelle incompréhension régnait après les propos de Pablo Fonseca, l'entraîneur, et ceux de Sylvain Armand, le coordinateur sportif.

C'est ce dernier qui avait pris la parole, assurant au microde Canal + avant le match que le mercato était "certainement terminé". Des propos qui avaient beaucoup surpris l'entraîneur portugais, qui était loin de partager cet avis. Interrogé sur le mercato en conférence de presse d'après-match, il a s'est dit "très surpris" et a ajouté que "les dirigeants savent quels sont les besoins et on m’a assuré que l’on travaillait dessus."

Alors simple incompréhension, ou changement de dernière minute en lien ou pas avec le résultat du match ? Toujours est-il que le LOSC boucle deux nouvelles arrivées.